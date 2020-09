La vanlife, vous connaissez?

De plus en plus de Québécois sont adeptes de la vanlife, ce style de vie où l’on voyage et vit à bord d’un fourgon aménagé en campeur.

Pensez aux vieux Westfalia, mais également à des véhicules plus modernes comme des Mercedes-Benz Sprinter, Ram Promaster, etc. Des entreprises du Québec comme Safari Condo, New West ou VanLife Mtl se sont d’ailleurs spécialisé dans la modification et la vente de ces véhicules prêts pour l’aventure!

Après un été où les voyages à l’intérieur des frontières du Québec étaient sur toutes les lèvres, le style de vie associé à ces véhicules a prise de l’ampleur.

Le journaliste du Guide de l’auto Gabriel Gélinas a abordé le sujet dans le cadre de son balado Au Volant, diffusé sur QUB Radio.