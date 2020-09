Le Collège Saint-Charles-Garnier partiellement fermé à cause de la COVID-19

Une quinzaine de cas de COVID-19 ont mené à la fermeture de toutes les classes de 3e, de 4e et de 5e secondaire du Collège Saint-Charles-Garnier jusqu’au 5 octobre.

La direction de cette école secondaire privée de Québec en a informé les parents lundi en fin de journée.

«Par mesures préventives, et étant donné que la grande majorité des classes confinées à la maison depuis quelques jours reviendront en mode présentiel le 5 octobre prochain, nous croyons préférable de fermer toutes les classes du 2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) jusqu’à cette date. Dans les derniers jours, plusieurs élèves ont reçu un résultat de test négatif, mais plusieurs restent encore en attente de leur résultat et doivent s’absenter», peut-on lire dans un courriel obtenu par Le Journal.

Le directeur général du collège, Marc-André Séguin, précise toutefois que la transmission provient de l’extérieur de l’établissement, selon ses derniers échanges avec la Santé publique.

«Il n’y aurait donc pas de transmission communautaire à l’intérieur des murs», précise-t-il.

Dix groupes d’élèves recevront un enseignement à distance jusqu’à vendredi.

Le Collège Saint-Charles-Garnier accueille environ 500 élèves.