Fin des publicités à CHOI Radio X: le maire Régis Labeaume porte plainte à la police de Québec pour «menaces»

Régis Labeaume a porté plainte à la police de Québec, lundi, à cause de «menaces» proférées contre lui par deux individus sur les réseaux sociaux à la suite de la décision de la Ville de retirer son budget publicitaire à CHOI Radio X. Une enquête de la police est en cours.

• À lire aussi: La Ville de Québec met fin à ses placements publicitaires à CHOI Radio X

• À lire aussi: Les annonceurs lâchent CHOI Radio X

• À lire aussi: Publicités: Québec solidaire appelle les annonceurs à boycotter CHOI Radio X

Écoutez le résumé de la nouvelle avec Pierre Nantel et Maude Boutet sur QUB radio:

L’information a été d’abord révélée, mardi matin, par le journaliste de TVA Pierre Jobin. Elle a été confirmée au Journal par François Moisan, attaché de presse du maire.

DERNIÈRE HEURE EXCLUSIF : 1/2

À la suite du retrait par la ville de Québec de son budget publicitaire à CHOI radio X Le maire Régis Labeaume a déposé hier en fin de journée une plainte pour menaces à la Police de Québec par 2 individus que nous n’identifierons pas. Suite 2/2... pic.twitter.com/BROzrHrr4K — Pierre Jobin (@PierreJobinTVA) September 29, 2020

«J’espère que tu vas crever mon osti de sale [...] ton cancer y es terminal right? J’ai hâte d’aller pisser sur ta tombe gros criss de trou d cu salope [...]. Le jour où tu vas crever j promet d avoir l air triste creve le plus vite possible please», lit-on notamment dans une première capture d’écran.

«J te souhaite un autre cancer du scrotum gros tas de marde», ajoute un autre internaute.

Plainte Labeaume Police suite :



Vous voyez un des commentaires. La police fera enquête au cours des prochaines heures. Pour l’instant nous ne savons pas si le maire bénéficie d’une protection rapprochée de la police. Le maire rencontre la presse à 13h30…à suivre. — Pierre Jobin (@PierreJobinTVA) September 29, 2020

Dans les captures d’écran jointes, le journaliste de TVA dit avoir choisi de ne pas identifier les auteurs des propos.

Écoutez La rencontre Dutrizac et Dumont sur QUB radio:

Interrogé à savoir si le maire bénéficie d’une protection particulière, M. Moisan a répondu ceci: «Je ne le sais pas. Pas sûr qu’on le dit dans ce temps.» Pierre Poirier, de la police de Québec, s’est limité à confirmer la réception de la plainte et l’ouverture d’une enquête.

Le maire Labeaume doit animer une conférence de presse, sur un autre sujet, ce mardi à partir de 13 h 30.

– Avec la collaboration de Pierre Jobin, TVA Nouvelles