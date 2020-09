Les Blue Jays perdent le premier match face aux Rays

Muselé par le lanceur Blake Snell, les Blue Jays de Toronto ont baissé pavillon 3 à 1 lors du premier match de la série les opposant aux Rays de Tampa Bay, mardi soir, au Tropicana Field.

Le partant des vainqueurs a œuvré pendant cinq manches et deux tiers. Il n’a donné qu’un coup sûr et deux buts sur balles à ses rivaux. Il a également passé neuf frappeurs des Jays dans la mitaine, ce qui égalise le plus grand nombre de retraits sur des prises contre la formation de la Ville Reine dans un match des éliminatoires. Steve Avery avait été le premier à établir cette marque, et ce, lors du troisième affrontement de la Série mondiale de 1992.

Offensivement, les Rays ont été propulsés par Manuel Margot. Ce dernier a claqué un circuit de deux points en septième manche. L’autre point de Tampa Bay a été obtenu après un but sur balles accordé par l’artilleur Robbie Ray. Au total, les cogneurs des Rays ont obtenu seulement quatre coups sûrs, soit un de moins que les Torontois.

Le partant des Blue Jays pour ce duel, Matt Shoemaker, est resté seulement trois manches sur la butte. Il a permis deux frappes en lieu sûr. C’est A.J. Cole qui était en poste pour la longue balle de Margot.

L’unique point des Jays a été produit par un ballon-sacrifice de Bo Bichette.

Le deuxième et possible dernier match entre les deux clubs aura lieu mercredi soir.