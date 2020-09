Les Rangers rachèteraient Lundqvist

Les Rangers de New York annonceraient mercredi le rachat du contrat du gardien Henrik Lundqvist.

C’est ce qu’a avancé le site sportif The Athletic, mardi soir.

Ce serait l’émergence d’Igor Shesterkin et d’Alexandar Georgiev qui aurait fait prendre cette décision au directeur général Jeff Gorton.

Repêché en septième ronde lors de l’encan de 2000, le Suédois de 38 ans a disputé 15 saisons avec les Blueshirts. Pendant son règne, il a remporté le trophée Vézina en 2011-2012 et aidé les Rangers à atteindre la finale de la coupe Stanley en 2014.

En 889 matchs en carrière, Lundqvist a maintenu une moyenne de buts alloués de 2,44 et un taux d’efficacité de .918. Ses performances ont cependant grandement diminué dans les dernières saisons. En 2019-2020, il a disputé 30 parties, maintenu une moyenne de 3,16 et un taux d’efficacité de ,905.

Il reste un an au contrat de l’homme masqué, qui doit faire un salaire de 8,5 millions $ en 2020-2021. Selon le site capfriendly.com, ce possible rachat aura un impact de 5,5 millions $ sur la masse salariale des Rangers l’an prochain et de 1,5 million $ l’année suivante.