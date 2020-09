Malgré la pandémie, la Ville bonifie ses investissements dans les grands événements

En contexte de pandémie, la Ville de Québec choisit d’augmenter considérablement les budgets des grands événements et de «partager le risque avec eux».

La Ville de Québec tient à garder en vie ses grands événements. Aussi choisit-elle de maintenir tous les budgets des événements qu'elle finance sur son territoire. Ils se chiffrent à 8 millions de dollars en ce moment. En plus, elle ajoute deux millions de dollars par année pour trois ans. Cela correspond à une augmentation de 75% des budgets sur une base triennale.

Bien sûr, les grands événements et leur tenue sont tributaires de l'évolution de la pandémie. Mais le maire de Québec, Régis Labeaume, a indiqué qu'il ne voulait pas que la Ville reste les bras croisés.

Il veut envoyer le signal que les événements vont revenir après le virus. «Notre posture mentale, c’est que, dans quelques mois, on va être capable d'avoir des grands événements à Québec. S'il n'y a pas d'événement en 2021, ça va aller mal en maudit. J'ose pas croire ça.»

On se prépare donc dès maintenant, avec les organisateurs d'événements. L'idée est de prévoir et d'organiser des événements tout en prévoyant des «clauses COVID» de retrait. «On va prévoir avec les organisations et on avisera au fur et à mesure. On va avoir deux, trois plans différents. On va vivre avec ça. C’est la COVID», a exprimé le maire Labeaume.

Si, ultimement, on devait annuler, la Ville aiderait à payer les factures. «On va partager le risque.»

L'objectif est de tenir le plus d'événements possible pour attirer des gens à Québec, a expliqué le maire. Les restaurateurs et les hôteliers en bénéficieront également.

Pour ces commerçants et les autres qui ont des besoins financiers urgents, le maire rappelle qu'un fonds de 7 millions de dollars est toujours disponible.