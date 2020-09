Parce que l’heure est grave

La semaine dernière, l’Organisation mondiale de la santé et plusieurs partenaires invitaient les pays à prendre des mesures plus énergiques pour enrayer la diffusion d’informations nuisibles à propos de la COVID.

« Les informations fausses et trompeuses mettent en péril la santé et la vie des personnes », d’affirmer le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS. « Elles sapent la confiance dans la science, dans les institutions et dans les systèmes de santé. »

« Dès lors que le virus s’est répandu dans le monde », s’est inquiété Antonio Guterres, Secrétaire général de l’ONU, « des messages inexacts et même dangereux ont proliféré sur les réseaux sociaux, semant la confusion au sein d’une population ainsi induite en erreur et mal conseillée. »

Pour Achim Steiner, administrateur du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), « outre l’incidence directe qu’elles ont sur les ripostes à la pandémie, les informations trompeuses sapent la confiance du public dans les processus et les institutions démocratiques et accentuent les clivages sociaux. »

Or ces déclarations en haut lieu s’inscrivent en droite ligne avec la décision du gouvernement du Québec de préparer une publicité visant les complotistes et destinée à CHOI.

Tout comme avec celle de la décision de la Ville de Québec, hier, de retirer ses publicités des ondes de la station. Il ne s’agit pas de lubies ou de complots, mais bien d’une véritable crise sanitaire qu’il faut combattre.

Retrait d’annonceurs

La décision de la Ville de Québec a fait boule de neige et entraîné le retrait d’une vague d’annonceurs, dont plusieurs ont expliqué qu’ils préféraient ne pas être associés à une station qui fait la promotion du non-respect des règles sanitaires et qui donne la parole à des gens qui remettent en question la pandémie.

L’heure est grave. Ce qui pouvait être acceptable au nom de la liberté d’expression, auparavant, ne l’est plus dans l’esprit du public lorsqu’il est question de vie ou de mort.

Plus d’un million de décès liés à la COVID ont été recensés, chiffre que l’OMS craint de voir doubler sans mesures adéquates.

Les gouvernements doivent réagir lorsque les cas augmentent. C’est ce qu’a fait Québec hier, en ajoutant des mesures visant à lutter contre la propagation du virus.

Bien entendu, la gravité de la situation ne signifie pas que les médias doivent cesser d’analyser et de critiquer les mesures prises par les gouvernements pour lutter contre le virus. Bien au contraire.

Les médias font d’ailleurs très bien leur travail sur ce plan, tout en se faisant un devoir d’informer la population par rapport au virus et à ses impacts.

Limite franchie

Il y a toutefois une sacrée différence entre informer et critiquer, et faire preuve de démagogie, comme le font de nombreux animateurs de CHOI depuis le printemps.

Il y a une limite à ce qu’une station peut se permettre de faire dans sa quête de cotes d’écoute.

Le retrait de plusieurs annonceurs, qui ont décidé de fournir leur part d’efforts pour lutter contre le fléau qui nous affecte tous, c’est précisément le signal que cette limite a été franchie.