Premier débat: ne pas sous-estimer Trump

Presque tous les observateurs et analystes répètent depuis plusieurs jours déjà qu’il faudra surveiller attentivement la performance de Joe Biden ce soir. On avance qu’il doit être énergique, maîtriser ses dossiers, éviter de trop s’emporter tout en étant ferme et limiter le nombre de ses fameuses gaffes.

Pendant qu’on s’intéresse à la préparation et à l’attitude du candidat démocrate, on oublie de rappeler que le candidat Donald Trump s’est imposé lors de cet exercice en 2016. Son approche n’avait rien de conventionnel, il n’hésitait pas à aborder des sujets qu’on préfère généralement glisser sous le tapis et il était constamment en mode attaque.

Exploitant la colère de plusieurs électeurs et leur manque de confiance dans les institutions, il a marqué de très nombreux points tout au long du parcours.

Nous avions alors constaté qu’il ne reculerait devant aucune attaque, que l’exactitude des faits lui importe peu et qu’il sait très bien sur quels boutons appuyer pour faire réagir ses opposants et une portion importante de l’électorat. Son expérience des médias et de l’animation l’ont bien servi.

Bien sûr, le contexte est fort différent en 2020. Donald Trump doit maintenant défendre un bilan. Attaquer la classe politique de Washington et le Parti démocrate ne suffit plus. Frappé par la pandémie et particulièrement divisé, le pays traverse également une période économique inquiétante à court et à moyen terme.

En 2016, la quasi-totalité des médias américains et canadiens a abordé la performance du milliardaire excentrique de manière traditionnelle. Limités par une approche conventionnelle, nous affirmions qu’Hillary Clinton offrait les performances les plus convaincantes et qu’elle avait le profil de l’emploi. On pouvait bien la présenter comme la gagnante, mais nous avons constaté le soir de l’élection que ce ne sont pas les journalistes, les analystes ou les commentateurs qui ont eu le dernier mot.

Le président n’a pas son égal pour attirer l’attention et les projecteurs. Il n’épargnera pas son adversaire. Bien conscient qu’il est à la traîne dans les sondages, particulièrement dans des états cruciaux qu’il ne peut se permettre de perdre, il utilisera tout son arsenal de coups pour déstabiliser son adversaire. Il aime se rouler dans la boue et y entraîner des adversaires qui redoutent de se salir.

Selon ce qu’on lit et entend depuis plus d’une semaine, Joe Biden se prépare minutieusement. Toute cette préparation ne sera pas perdue, mais son utilité risque que d’être limitée. Donald Trump ne va jamais dans les détails et ses messages sont simples, voire caricaturaux. Le style compte bien plus que la substance.

Les jeux sont peut-être déjà faits et il est possible qu’une simple performance satisfaisante suffise à faire élire l’ancien vice-président de Barack Obama. Ce serait par contre une erreur de sous-estimer le président sortant.

Si plusieurs de ses compatriotes sont fatigués par son cirque, ils lui reconnaissent toujours, à tort ou à raison, des qualités de gestionnaire qui permettraient de relancer l’économie. Peu leur importe qu’il ne paie pas sa juste part en évitant impôts, préférant refiler la facture à ceux qu’il prétend maintenant défendre.