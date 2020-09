Résilience et charge frontale

Parallèlement aux pièces classiques La Sagouine et Exercices de style, le Trident fait un saut dans le monde contemporain avec Ce qu’on respire sur Tatouine et Les barbelés. Deux performances remarquables offertes par Marc-Antoine Marceau et Mélissa Merlo.

Deux pièces qui étaient à l’affiche et qui ont été suspendues en raison du passage en zone rouge.

Ce qu’on respire sur Tatouine, présentée devant un maximum de 50 spectateurs, dans la salle de répétition John-Applin, est l’adaptation théâtrale du roman de Jean-Christophe Réhel.

Marc-André Marceau se glisse dans la peau d’un jeune homme qui souffre de fibrose kystique. Installé sur un bloc qui peut ressembler à une parcelle de planète, l’acteur se raconte et livre ses réflexions sur sa vie. Une vie pas facile, remplie de résilience et qu’il tente de vivre à travers sa maladie respiratoire.

Cet homme, qui a 31 ans, est un fan de Star Wars, et les références sont nombreuses tout au long de la pièce qui se termine un peu abruptement.

Dans la cour

Marc-André Marceau campe avec subtilité ce jeune homme, sans aller dans les excès, entouré du musicien-bruiteur Olivier Forest et de Stéfanelle Auger, qui fait des voix. Il joue bien et avec sensibilité les moments de détresse et de joie qu’il vit.

À 20 h, à l’extérieur, dans la cour du Conservatoire d’art dramatique, Mélissa Merlo livre une performance coup de poing dans Les barbelés.

Elle joue une jeune femme qui va bientôt mourir et qui se vide le cœur. Elle se délivre, avec fracas, de ses douleurs intérieures devenues des barbelés qui sont en train de l’étouffer.

L’injustice, le racisme, la désinformation, le stress, la violence, l’ignorance et l’omniprésence des opinions sont abordés. C’est fort, puissant et rentre-dedans.

Mélissa Merlo est totalement investie dans cette charge et elle livre une performance remarquable et tout en intensité.

« On a besoin d’une pause, d’un temps d’arrêt, d’une accalmie », lance-t-elle, avant de s’effondrer sur le sol.