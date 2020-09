The Crown : les premières images de Lady Di et Margaret Thatcher

Netflix a dévoilé mardi les premières images des nouveaux épisodes de The Crown. La quatrième saison du drame royal est particulièrement attendue puisqu’elle marque l’entrée en scène de deux figures marquantes du Royaume-Uni : Lady Di et Margaret Thatcher. La première est interprétée par Emma Corrin, une jeune actrice de 24 ans somme toute peu connue du grand public. Pour sa part, l’ex-première ministre britannique est campée par Gillian Anderson (X-Files, The Fall, Sex Education). Quant au Prince Charles, son rôle est défendu par Josh O’Connor (God’s Own Country).

Des Willie/Netflix

Cette avant-dernière saison de The Crown, qui couvrira la fin des années 1970, sortira le 15 novembre. Olivia Colman y jouera de nouveau la reine d’Angleterre.