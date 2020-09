Un meurtrier présumé dit avoir fait « la connerie à ne pas faire »

Avant de craquer et d’avouer aux policiers avoir tué sa conjointe pour ensuite prendre le bus avec la dépouille et la jeter dans un conteneur, un Montréalais aurait prévenu une ex-compagne qu’il avait commis « la connerie à ne pas faire ».

« J’ai déduit immédiatement que c’était un meurtre », a témoigné Sandra Cormier au procès de Simon Brind’Amour, mardi au palais de justice de Montréal.

L’homme de 38 ans est accusé du meurtre non prémédité de Josiane Arguin, survenu le 1er septembre 2018. Il est aussi accusé d’outrage à un cadavre, pour avoir jeté le corps aux poubelles, après l’avoir mis dans un sac de hockey et pris l’autobus avec. Le cadavre n’a jamais été retrouvé.

Selon la preuve de la Couronne, Mme Arguin a été tuée à coups de queue de billard, à la suite d’une dispute au domicile familial dans le quartier Parc-Extension de Montréal. Il a ensuite fait croire que la femme avait disparu en la faisant passer pour une droguée, et allant même jusqu’à faire poser des avis de recherche.

Au bout de six semaines, Brind’Amour aurait craqué une première fois auprès de son ex en faisant allusion à la « connerie ».

« À l’époque, quand on regardait des reportages ou des documentaires d’enquête policière, on disait que tuer sa blonde, c’était la connerie à ne pas faire, a témoigné Mme Cormier. Ça m’a mis sur la panique. »

« Pas planifié »

D’après des messages textes présentés au jury, Brind’Amour lui aurait ensuite écrit « Pars pas en peur, c’était pas planifié ». Il aurait ensuite demandé à la femme de dire à ses enfants qu’il les aimait.

Ces messages, envoyés en octobre 2018, ont mené à l’arrestation de Brind’Amour au début novembre. C’est à ce moment qu’il a tout admis aux policiers, expliquant que juste avant de mourir, Mme Arguin était sortie dans le jardin en criant qu’elle était battue.

« Tu veux être une femme battue, tu vas savoir c’est quoi une femme battue », aurait-il dit à la femme, juste avant de la tuer.

Peu après, il aurait contacté un entrepreneur, selon toute vraisemblance pour l’aider à se débarrasser du corps.

Chauffeur « silencieux »

Selon le témoignage de ce celui-ci, Brind’Amour lui aurait demandé s’il avait un « chauffeur silencieux ». L’entrepreneur avait mal compris et croyait que l’accusé cherchait plutôt un outil de travail.

« Il est ensuite venu me voir où je travaillais pour me dire qu’il cherchait plutôt quelqu’un avec une auto qui ne dit pas un mot, et qu’il avait une longue route à faire, a rapporté le témoin. Il avait une odeur d’alcool. Je lui ai répondu qu’il était ben bizarre et qu’il devrait rentrer chez lui se coucher. Il était en sueur, il ne m’écoutait pas vraiment. »