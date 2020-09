Une couverture journalistique accrue

Chers élus,

À la lumière des propos exprimés dans votre lettre d’opinion, il nous apparaît nécessaire de réagir rapidement et de réaffirmer publiquement la volonté de Radio-Canada d’offrir une couverture journalistique riche, complète et en proximité avec son auditoire partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Soyons clairs. Notre décision de déménager notre bureau de Roberval à Alma cet automne est fondée sur notre volonté de créer un pôle journalistique fort dans un secteur central, ce qui représente un atout pour accroître notre couverture sur tout le territoire.

Ce pôle sera constitué de deux journalistes chevronnées ce qui nous permettra d’accroître notre présence sur le territoire, de multiplier les angles de couverture sur des reportages au quotidien et d’approfondir notre analyse sur des enjeux qui concernent l’ensemble de la région. Cette équipe de deux personnes sera formée de la journaliste Laurie Gobeil et de la vidéojournaliste Mélissa Paradis.

Quant à la richesse de notre offre de programmation multiplateforme régionale. Tous les jours, nous accompagnons l’auditoire de la région avec rigueur à la télévision, à la radio et sur le web avec des contenus qui reflètent leur réalité. En plus de notre force journalistique sur le web du matin au soir, nous offrons un Téléjournal régional 7 jours sur 7, plus de 30 heures de radio par semaine à travers 2 émissions de radio régionales, dont celle du retour à la maison bonifiée de 30 minutes supplémentaires depuis août, sans compter nos multiples bulletins régionaux radio diffusés en semaine et le week-end, qui représentent plus de 4 heures de bulletins produits à partir de la région.

Force est d’admettre que notre volonté est d’être au cœur de la vie et du quotidien des gens de notre région, où qu’ils soient. Dans l’optique d’éclaircir notre position et de maintenir un dialogue ouvert et constructif avec vous, j’aurai le plaisir de vous convier à une rencontre dans les prochains jours.

Au plaisir d'en discuter prochainement avec vous tous.