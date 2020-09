Une nouvelle directrice

La présidente du conseil d’administration de la Maison Michel-Sarrazin de Québec, Jocelyne Guay, m’annonce la nomination de Brigitte Laflamme (photo) au poste de directrice générale de la Maison. Infirmière et détentrice d’une maîtrise en gestion des services de santé et d’un diplôme de 2e cycle en santé publique, Mme Laflamme cumule plus de 15 années d’expérience, notamment au sein du réseau de la Santé et des Services sociaux et du ministère de la Santé et des Services sociaux. Elle occupait jusqu’à tout récemment le poste de directrice adjointe des services professionnels aux Programmes de cancérologie et de Soins palliatifs et de fin de vie au CISSS de Chaudière-Appalaches. La nouvelle DG entrera en fonction le 9 novembre et succédera au Dr Alain-Philippe Lemieux, qui prend sa retraite après de nombreuses années comme médecin et gestionnaire au sein du réseau de la Santé et des Services sociaux.

Le bon bâton

Félicitations à Marc Savard (photo) de Québec qui a réussi un trou d’un coup, son premier en carrière, au club de golf de Pont-Rouge le 23 septembre dernier. Au trou numéro 7, appelé Le Petit-Capsa avec son ruisseau longeant l’allée sur la droite, Marc a utilisé avec justesse son bois 7 sur une distance de 165 verges pour réaliser son exploit. Ses partenaires de jeu et témoins étaient Reynald Beaulieu, Yvon Delisle et Roland Chouinard.

89 pour 89

Bonne fête en retard à Gervais Jacques de Lac-Etchemin, qui a eu 89 ans le 25 septembre dernier. Le fondateur du Club Avantage Multi-Sports de Québec et de Constructions Gervais Jacques inc., se porte à merveille. Il joue au golf régulièrement avec sa conjointe Michèle sur le parcours de Lac-Etchemin, et il a déjà joué 80 parties depuis le début la saison 2020. Il compte bien se rendre à 89 parties pour ses 89 ans. Il lui reste cependant à jouer un pointage de 89 ce qui s’avère un peu plus difficile. Sur la photo, Gervais est accompagné d’un de ses nombreux petits-enfants, Christophe, (le fils d’isabelle) qui est aussi l’un de ses admirateurs.

50 ans de mariage

Monique L. Bégin, ex-sous-ministre au gouvernement du Québec, et Jean-Jacques Bégin qui a fait une longue carrière dans le domaine de l’informatique, ont célébré, la semaine dernière (26 septembre) leur 50e anniversaire de mariage. Félicitations.

Anniversaires

Mario LaRue (photo), propriétaire-kinésiologue du Centre Form Action de Pont-Rouge, 60 ans... Benoit Pouliot, franco-ontarien qui a mené une carrière de 12 saisons dans la LNH avec entre autres les Canadiens (2010-2011), 34 ans... Gilles Myrand, ancien conseiller municipal à Sainte-Foy de 1981 à 1993, 73 ans... Anne Fortier, hygiéniste dentaire de Québec, 61 ans... Warren Cromartie, avec les Expos de 1974 à 1983, 67 ans... Lech Walesa, ex-président de la Pologne, 77 ans... Silvio Berlusconi, ancien chef du gouvernement italien, 84 ans... Jerry Lee Lewis, pionnier du rock and roll américain, 85 ans.

Disparus

Le 29 septembre 2015. Dr Aylmer Baker (photo), 76 ans, chiropraticien D.C., de Québec... 2018. Gordon Donald Simons, 89 ans, homme d’affaires de Québec aux commandes de la chaîne de vêtements québécoise (Simons) de 1952 jusqu’en 1996... 2017. Lioudmila Belooussova, 81 ans, patineuse artistique soviétique, championne olympique (1964, 1968)... 2016. Micheline Pelletier, 72 ans, mairesse de Sainte-Anne des Monts... 2015. Phil Woods, 83 ans, saxophoniste américain... 2014. JP Auclair, 37 ans, pionnier du ski acrobatique au Québec... 2010. Tony Curtis, 85 ans, acteur américain... 2006. Cardinal Louis-Albert Vachon, 94 ans, Archevêque de Québec de 1981 à 1990... 1999. Jean-Louis Millette, 64 ans, comédien québécois... 1996. Claire Bonenfant, 71 ans, grande figure du féminisme au Québec... 1987. Henry Ford II, 70 ans, industriel, président de la compagnie Ford de 1945 à 1979... 1975. Casey Stengel, 84 ans, ex-joueur et gérant du baseball majeur.