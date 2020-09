Vallée Bras-du-Nord: les résidents des zones rouges invités à rester chez eux

La Vallée Bras-du-Nord, à Saint-Raymond, dans la zone orange de Portneuf, annoncera cet après-midi qu’elle demande aux résidents des zones rouges de ne pas venir la fréquenter.

La Vallée a grandement profité de l’engouement des Québécois pour le plein air cet été, mais l’annonce du gouvernement du Québec d’hier a tiré la sonnette d’alarme.

«Nous demandons aux gens des zones rouges de ne pas venir. C’est une évidence qu’il faut faire notre job de bon père de famille. On se doit comme organisation de faire respecter autant qu’on le peut les directives de la santé publique», a expliqué Frédéric Asselin, directeur général de la coopérative.

«Ce n’est pas une décision facile, mais il faut avoir une conscience sociale. Il y a des préoccupations à Saint-Raymond. Les gens voient un apport de touristes rouges. Ce n’est pas une belle image de notre organisation dans la communauté. C’est important aussi qu’on survive et qu’on protège nos employés qui sont fatigués», ajoute-t-il.

Grande affluence

La coopérative a connu en 2020 sa meilleure saison en termes de fréquentation.

«Nous avons eu une augmentation de 50% cette année pour le vélo de montagne et ça a très bon pour le canot et la randonnée, poursuit M. Asselin. Nous avons été dans les privilégiés avec souvent plus de 1000 personnes le samedi. Et il ne reste que 15 jours à la saison.»

Le directeur général rappelle que son centre demeure ouvert. «Ça n’empêche pas les gens de Portneuf de venir ou ceux des zones qui ne sont pas rouges comme la Mauricie.»

«On demande à notre clientèle de respecter ce que le gouvernement nous demande de respecter. On ne jouera pas à la police, mais si on voit qu’il y a trop de gens des zones rouges en fin de semaine, on va fermer le week-end suivant. On va rappeler chacun des clients (des zones rouges) qui ont fait des locations de chalets, de canots ou de vélo pour annuler», a conclu M. Asselin.