Zone rouge: «au pied du mur», les hôtels réclament une aide financière d'urgence

L’industrie hôtelière de la région réclame de l’aide financière d’urgence au lendemain de l’annonce de la zone rouge pour les régions de la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches.

La fermeture des salles à manger et des bars, en plus de la recommandation d’éviter autant que possible les voyages interrégions, fait très mal à l’industrie, rapporte Marjolaine de Sa, directrice générale de l’Association hôtelière de la région de Québec.

«Le peu de réservations qu’il restait pour l’automne a été annulé hier [lundi] avec l’annonce. [...] Comment voulez-vous que les gens se nourrissent s’ils viennent dormir à Québec? C’est correct de se commander de la nourriture à la chambre pour se dépanner, mais les gens ne le feront pas deux jours d’affilé!», déplore Mme de Sa.

La directrice générale lance ainsi un appel à l’aide aux municipalités, ainsi qu’aux deux paliers de gouvernements. «Les hôteliers n’arrivent plus à payer leurs taxes et leur frais fixes. Nous ne sommes plus au pied du mur, mais bien dans le sous-sol. Si nous n’avons pas d’aide, il n’y en aura plus d’établissements», indique-t-elle.

