GARNEAU, Paul



Au Centre d'Hébergement Charlesbourg, Québec, le 24 septembre 2020, à l'âge de 95 ans, est décédé monsieur Paul Garneau, époux de dame Évangéline Rousseau. Née à St-Apollinaire, le 5 juin 1925, il était le fils de feu dame Alice Martineau et de feu monsieur Antoni Garneau. Il demeurait à Québec.Le corps sera porté en terre au cimetière de la Nativité. Outre son épouse Évangéline, il laisse dans le deuil ses enfants : Micheline (Jacques Simard), Jacques, Louise (Louis Parrot), Huguette (Luc Charette), Jocelyne (André Duchesne); ses petits-enfants : Julie Simard (Marie-Josée Rivard), Annie Simard (Richard Lemelin), Jean-François Simard (Mélanie Desloges), Olivier Garneau (Maritchou Gaboury), Mélanie Garneau (Nicolas Jobin), Jocelyn Garneau, Pierre-Étienne Garneau (Roxane Blanchet), Juliette Garneau, Frédéric Parrot (Stéphanie Brousseau), Thiery Parrot (Josée-Anne Paradis), Marie-Ève Tremblay (Robert Viau), Andreanne Tremblay (Jérôme Labbé), Julien Tremblay (Sabrima Leclerc), Audrey Duchesne (Arthur Lakatos), Catherine Duchesne (Martin Hurens); ses arrière-petits-enfants : Émilie, Anne-Sophie, Félix-Antoine, Sarah-Maude, Alexandre, Sophie, Arielle, Hugo, Violette, Mathilde, William, Justin, Tristan, Liam; son beau-frère Adrien Rousseau; ses belles-sœurs: Thérèse Rousseau et Louisette Boucher; sa cousine Huguette Gingras (Laurent Moreau), ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel des soins palliatifs du Centre d'Hébergement Charlesbourg pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Les Funérailles sont sous la direction de :