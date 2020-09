SIMARD, Michel



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 25 septembre 2020, à l'âge de 59 ans, est décédé M. Michel Simard, époux de dame Marie-France Latour. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funéraire, de 11h30 à 13h50.et de là au cimetière de Saint-Louis de Courville.Il laisse dans le deuil outre son épouse; son garçon: Bobby Larouche (Mélynda Hayes); ses deux petits-enfants adorés: Mackenzie et Rayan; son frère et ses belles-sœurs: Gaétan (Marlène Poitras), et Marlène Dion; son beau-frère et ses belles-soeurs de la famille Latour: Carole, Yves (Carole Poirier) et Nathalie; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s dont ses collègues de QSL et l'équipe de débardeurs du Port de Québec. Un merci spécial à Michel Durand et Nathalie Latour qui furent d'un support exceptionnel. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (soins palliatifs) Édifice Synase, 1825 boul. Henri-Bourassa, bureau 405, Québec (QC) G1J 0H4 Par téléphone au 418 525-4385 / site internet : www.fondationduchudequebec.org