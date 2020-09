GOSSELIN, Marcel



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 1er avril 2020, à six jours de ses 90 ans, est décédé M. Marcel Gosselin, époux de dame Linette Gagnon. Il demeurait à Ste-Marie.La famille recevra en toute intimité les familles Gosselin et Gagnon au funérarium de la Maison funéraire Nouvelle Vie de Sainte-Marie, vendredi, jour de la célébration à compter de 9h. La direction de la célébration a été confiée à laOutre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Michel (feu Christiane Bonneville, Micheline Aubé), Clément (Francine Boutin) et Gaston (Josée Roy); ses petits-enfants: Steve (Jason Gendron), Émilie (Charles-Alexandre Corbeil), Véronique (Alexandre Joron), François (Andrée-Anne Leclerc), Marc-Antoine (Cloé St-Hilaire), Mathieu, Hugo, Francis et Patrice; ses arrière-petites-filles: Marili et Ève Joron. Il était le frère de Gilberte (feu Alexandre Langevin), feu Laurette (feu Jean-Marc Poulin), Cécile (André St-Hilaire), Gaby, Damien (feu Elizabeth Gagnon, Line Lévesque), Pauline (feu Roger Gagnon), feu Claire, feu Lucette, André, Raymonde (Claude Gagnon), Lise et Ginette (Réal Marcoux). Il était le beau-frère de feu Thérèse (feu Gérard Leclerc), Aurore (feu Joseph Drouin), feu Paul-Eugène (feu Simone Turgeon), feu Fernando (Marthe Simard), feu Édith (feu Jean-Baptiste Drouin), Ghislaine (feu Guy Simard), feu Lorraine (feu Roch Bilodeau), feu Roger (Pauline Gosselin), feu Élizabeth (Damien Gosselin, Line Lévesque), Conrad (Carmelle Perreault), Mariette (feu Roger Bilodeau), feu Lise (Claude Poulin), Raymonde (Léo Savoie), Germain (Christiane Bilodeau), Nicole. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille désire remercier tous ceux qui l'ont accompagné dans ses derniers jours.