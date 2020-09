ROBERGE, Jean-Claude



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 13 septembre 2020, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur Jean-Claude Roberge, époux de dame Lyne Therrien. Né à Québec, le 14 septembre 1948, il était le fils de feu dame Loraine Parent et de feu Louis-Philippe Roberge. Il demeurait à Québec.de 9 h à 11 h.Les cendres seront déposées au Columbarium du cimetière St-Charles. Outre son épouse Lyne, monsieur Roberge laisse dans le deuil ses filles: Mélanie (Darryl Peddle), Julie; ses petits-enfants: Emma, William et Tyler; ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Denise, Micheline (Reynald Gallant); de la famille Therrien: Gilles (Madeleine Bélanger), Yves, Jacques (Sylvie Cantin); sa nièce Johanne Garneau ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel du CLSC de Charlesbourg et de l'Hôtel-Dieu de Québec pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du Cancer, Site: www.fqc.qc.ca, Tél.: 1-877-336-4443. Les funérailles sont sous la direction de