BEAUDOIN, Rose-Hélène Paré

Après avoir dit au revoir à sa petite famille et entourée de l'amour de ses deux filles, elle nous a quittés pour rejoindre ceux qu'elle aimait.À l'hôpital du CHUL de Québec, le 20 septembre 2020, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Rose-Hélène Paré, épouse de feu monsieur Lucien Beaudoin, fille de feu monsieur Odina Paré et de feu madame Marie-Anne Paré.Selon ses volontés, elle a été confiée au crématorium pour incinération., par la suite les cendres seront déposées au Columbarium de la Coopérative Funéraire de Château-Richer. Elle laisse dans le deuil ses filles: Lily (Serge Couillard) et Line (feu Guy Gravel) (Roch Lessard; ses petits-enfants: Nancy Couillard (Joël Clément), Steve Couillard (Marie-Claude Gravel) et Jessica Beaudoin-Gravel (Josué Savard), ses arrière-petites-filles: Sabrina, Justine et Léa-Kim. Ses sœurs: feu Évangéline (feu Jean-Paul Jobin), feu Fleurette (feu Jean-Paul Fortier), son frère Gérard (Nicole Dupont), ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Madeleine (feu Lucien Tremblay), feu Marguerite (feu Lionel Laberge), feu Marie-Paule (feu Roland Blouin), feu Marcel (feu Jeanne-Mance Desgagnés) et feu Hélène. Elle laisse également plusieurs neveux et nièces. Un remerciement particulier à son médecin de famille, le Dr Bruno Tremblay, pour les bons soins prodigués pendant toutes ces années, pour sa disponibilité dans les derniers mois. Sincères remerciements aux équipes dévouées et attentionnées des soins palliatifs du CHUL, au Dr Pierre Nolin ainsi qu'à monsieur Pierre Grégoire, intervenant en soins spirituels.