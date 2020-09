DUQUETTE, Annie



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 4 septembre 2020, à l'âge de 41 ans, est décédée Mme Annie Duquette, fille de M. Claude Duquette et de Mme Gabrielle Bolduc, demeurant à Lévis et native de Lac-Mégantic. Mme Annie Duquette laisse dans le deuil ses fils : Félix-Étienne et Louis-Olivier Gosselin; ses parents : Claude Duquette, Gabrielle Bolduc (Réjean Bourboing); sa grand-mère paternelle: Fernande Poulin (feu Henri Duquette); ses grands-parents maternelles: feu Martin Bolduc (feu Cécile Duquette); le père de ses enfants : Dominique Gosselin (Karine Laroche). Elle laisse également plusieurs cousins, cousines, parents et amis. La famille accueillera parents et amis en présence des cendres, aule samedi 3 octobre 2020 à compter de 8 h 30.Inhumation au cimetière Ste-Agnès de Lac-Mégantic.