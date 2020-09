Bientôt la fin pour Kyle Turris avec les Predators?

De son propre aveu, le directeur général des Predators de Nashville, David Poile, cherche une solution concernant l’attaquant Kyle Turris, et un rachat de contrat n’est pas exclu.

Acquis dans la mégatransaction impliquant les Sénateurs d’Ottawa et l’Avalanche du Colorado en novembre 2017, le joueur de centre n’est plus l’ombre du joueur qu’il a déjà été.

En 2019-2020, il n'a amassé que 9 buts et 22 aides, pour 31 points en 62 parties. Il détient un contrat qui lui rapporte 6 millions de dollars annuellement et qui doit se terminer après la saison 2023-2024.

«Nous avons eu des conversations avec Kyle et son agent», a dit Poile, dont les propos ont été traduits par le site NHL.com. «Je pense que le jeu de Kyle a changé sous les ordres de notre ancien entraîneur [Peter Laviolette] et de notre entraîneur actuel, John Hynes. On ne sait pas s'il pourra revenir à son ancien style de jeu.»

«Quand nous avons fait la transaction pour obtenir Kyle, c'était un joueur exceptionnel et il a vraiment amélioré notre équipe, a-t-il ajouté. Mais, pour une raison ou une autre, ça ne s'est pas bien déroulé au cours des deux dernières années. Nous allons évaluer tout ça dans les prochaines semaines pour déterminer ce que nous devrions faire. Je ne veux exclure aucune option.»

Échange?

S’il n’exclut pas un rachat, Poile semble vouloir tenter d’échanger le vétéran de 31 ans.

«Au cours d'une journée normale, je parle à environ 10 DG, donc il y a beaucoup de conversations. Ce ne sont pas seulement des discussions à propos de Turris. Je veux être ouvert d'esprit. Je veux connaître la valeur de nos joueurs, évaluer les changements que nous pourrions faire et prendre une décision à partir de là. Il se produira beaucoup de choses dans les prochains jours.»

Si jamais il ne trouve pas de partenaire de danse, Poile pourra envisager un rachat de contrat qui aurait un impact de 2 millions de dollars sur la masse salariale des «Preds» jusqu’à la fin de la saison 2027-2028.