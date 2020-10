Au sommet de son art après avoir connu la meilleure saison de sa carrière, Laurent Dubreuil est assommé par la décision de l’Union internationale de patinage (UIP) de repousser au début 2021 dans le meilleur scénario le projet de tenir trois étapes de la Coupe du monde dans une bulle aux Pays-Bas en novembre et décembre.

La nouvelle est tombée comme une tonne de briques, mercredi matin. « C’est un coup de massue pour le moral, a illustré Dubreuil qui a terminé au 2e rang du championnat mondial sprint et remporté le bronze au mondial sur 1000 m en plus de terminer au 3e rang au cumulatif de la Coupe du monde sur 500 m et 1000 m. Cette décision fait mal. J’adore le patinage, mais il y a des journées où ça me tente moins et je le fais parce qu’il y a un objectif en fin de compte. Je veux être champion mondial. Je suis un compétiteur et je veux patiner. Dans un futur proche, je ne vois pas quand nous allons patiner. L’entraînement hors glace a ses limites. » Après l’annulation des quatre premières étapes de la Coupe du monde à la fin août, l’UIP a donné le mandat à un comité de travail de déterminer s’il était possible de se produire dans une bulle. Le comité a conclu qu’il s’agissait d’une option valable tant sur les plans compétitif, sanitaire qu’économique.

L’effet de la pandémie

L’UIP a toutefois décidé qu’il était prématuré d’aller de l’avant avec le projet en raison de la volatilité et du côté imprévisible de l’évolution de la pandémie sans compter que certains pays avaient indiqué qu’ils ne seraient pas sur la ligne de départ et que d’autres hésitaient avant de confirmer leur présence. « C’est décourageant, a reconnu Dubreuil. Je me sentais bien à l’entraînement et j’avais l’impression que j’allais peut-être connaître la meilleure saison de ma carrière. Je perds un automne alors que je suis à mon maximum. J’ai patiné huit jours depuis la dernière Coupe du monde en mars. Cette décision est difficile sur notre programme et ce n’est vraiment pas l’idéal à un an et demi des Jeux olympiques. Mes adversaires patinent depuis le mois de juin. On ne lutte pas à armes égales. »

Les patineurs canadiens avaient reçu une première tuile au début août quand l’Anneau olympique de Calgary a cessé ses activités en raison de problèmes techniques. « Nous sommes des patineurs sans anneau, a résumé Dubreuil. Après huit jours d’entraînement au début août, on devait y retourner pour des camps en septembre et octobre, mais des pièces ultras spécifiques sont brisées. Ils ne savent pas exactement c’est quoi le problème. Ce n’est pas proche de se régler. Je me prépare mentalement à ce que l’Anneau de Calgary demeure fermé pendant des mois. On pourrait tenir un camp en Europe, mais ça ne me tente pas trop en ne sachant pas si nous allons avoir une saison. Avec une petite fille d’un an, je veux que ça serve à quelque chose quand je pars de la maison. » Si certains pays voulaient faire l’impasse sur ce projet de bulle, le Canada allait y prendre part avec ses meilleurs éléments. « C’est clair qu’on y allait avec toute l’équipe, a indiqué Dubreuil. Je sais que la réalité est différente dans chaque pays, mais je n’ai pas vu un seul patineur qui est content depuis que l’annonce est connue. »

Antoine Gélinas-Beaulieu content d’être fixé

Antoine Gélinas-Beaulieu était heureux de finalement savoir sur quel pied danser.

« C’est une grosse nouvelle, l’annulation, mais je suis content de savoir parce que nous étions sur le qui-vive depuis quelques semaines, a indiqué Gélinas-Beaulieu, qui a remporté le bronze au départ groupé du championnat mondial par distance à Salt Lake City l’an dernier. C’est la bonne décision à prendre. Cela aurait été un gros risque. On va s’asseoir avec Gregor [Jelonek] dans les prochains jours pour établir le plan de match. Après un petit repos pour le corps et le mental, on va recommencer un gros bloc d’entraînement. J’adore m’entraîner. Constater le progrès chaque jour est l’aspect qui me fait vibrer le plus. L’objectif est d’atteindre mon sommet dans un an et demi aux Jeux olympiques. »

Gélinas-Beaulieu ne croit pas qu’il sera désavantagé par rapport à l’élite internationale. « Le malheur de Québec, où l’on ne patine pas beaucoup, va devenir un avantage, croit-il. À Québec, on s’habitue de ne pas patiner beaucoup. J’ai obtenu mes meilleurs résultats les années où j’ai touché la glace le moins souvent. Ce n’est pas un désavantage comparativement aux autres patineurs. »

Nouvelle difficile

Entraîneur de l’équipe nationale, Gregor Jelanek a discuté avec ses protégés après l’annonce. « Ils doivent digérer la nouvelle, mais les performances vont se passer l’année prochaine, résume-t-il. » Après une période de repos, Jelonek va soumettre un nouveau plan de match à ses protégés. « On est habitué de s’adapter dans le sport et on n’a pas le choix. Au lieu de l’Europe, on pense passer quelques semaines à Calgary en décembre si la glace est de nouveau disponible. »