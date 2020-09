Québec Exquis!: commandez une bouffe, obtenez un concert

Parce que 2020 n’est vraiment pas une année normale, la prochaine édition du festival gourmand Québec Exquis!, qui met d’habitude en valeur les acteurs de la scène alimentaire, aura cette fois pour têtes d’affiche Patrick Watson, Pascale Picard, Bobby Bazini et Gabrielle Shonk.

«On a trouvé une façon de réunir des industries qui sont écorchées par la situation actuelle», fait valoir le président de l’événement qui en est à sa dixième présentation, Vincent Lafortune.

Le concept est fort simple. À chaque semaine du mois d’octobre, tous ceux qui commanderont un repas trois services – concocté par un chef et mettant en valeur des produits du terroir – recevront un lien valide du jeudi soir au samedi soir afin de regarder un concert pré-enregistré de 45 minutes d’un artiste québécois.

Dans l’ordre, on aura donc Shonk (du 8 au 10), Bazini (du 15 au 17), Picard (du 22 au 24) et Watson (du 23 au 25).

La prestation sera gratuite. L’argent déboursé pour les repas va aux restaurateurs. Le cachet des artistes est assumé par l’orgainsation de Québec Exquis!. « C’est un plus pour accompagner votre repas », souligne M. Lafortune.

Recrutement plus ardu que prévu

Selon ce dernier, cette formule hybride du festival a été mise sur pied peu après l’annulation de son édition régulière du printemps quand les mesures de confinement ont été mises en place.

Néophytes du milieu musical, les organisateurs avouent qu’ils ont travaillé plus fort que prévu pour recruter des artistes.

«Je me suis dit ça va être facile, tout le monde est disponible. Appelons n’importe qui, c’est certain que ça va être oui. Après ça, on a découvert la réalité de tous et chacun. Certains sont en écriture, d’autres travaillent à la création d’un spectacle ou sont tannés de faire du virtuel.»

Avenir incertain

La portion musicale intégrée cette année à Québec sera-t-elle de retour en 202?

Encore faudra-t-il qu’il y ait une édition 2021. La crise rend tout projet futur incertain, déplore Vincent Lafortune.

«En ce moment, tout le monde est en mode survie, les restaurateurs comme les producteurs agroalimentaires, comme nous. Je ne sais pas s’il va y avoir un festival en 2021. Je le souhaite, mais je ne le sais pas. Les prochaines semaines seront importantes.»