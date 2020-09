COVID-19: en route vers 1000 cas par jour

Si la tendance se maintient, le Québec et l'Ontario devraient bientôt dépasser le seuil des 1000 cas de COVID-19 recensés par jour, un cap connu des Québécois, mais qui représenterait une nouveauté pour les Ontariens.

Avec 838 infections annoncées mercredi, atteindre le seuil des 1000 contaminations au SRAS-CoV-2 au Québec ne devrait être qu'une formalité au cours des prochains jours. Il s'agit du second plus grand nombre de cas recensé dans la Belle Province, après les 896 de dimanche, depuis mai dernier.

Le Québec avait amorcé le mois de septembre en annonçant 122 infections, un nombre qui progressait déjà depuis la mi-août. Depuis, le nombre moyen d'infections par jour a été multiplié par six, et rien n'indique que cette tendance ralentira.

Au printemps dernier, le Québec avait dépassé à seulement trois reprises les 1000 infections par jour, incluant les 2209 cas annoncés le 3 mai, qui comptaient des centaines de diagnostics oubliés. La province réalise cependant beaucoup plus de tests par jour cet automne comparativement au printemps, ce qui augmente le nombre d'infections détectées.

L'Ontario aussi

Plus surprenant, l'Ontario, qui a dévoilé 625 cas et quatre décès mercredi, pourra-t-il aussi franchir le cap des 1000 cas, selon des projections dévoilées par la santé publique de la province. Lundi, la province la plus peuplée au pays avait annoncé un nombre record de 700 cas, supérieur à n'importe quelle journée du printemps dernier.

Selon ce modèle qui tient compte que le nombre de nouvelles infections double actuellement en 10 à 12 jours, le nombre de personnes infectées par jour pourrait s'approcher du millier aux environs de la mi-octobre.

Advenant que la pandémie continue à se concentrer surtout chez les jeunes, le nombre de lits en soins intensifs ne devrait guère dépasser les 80 à la mi-octobre. Toutefois, si le virus recommence à toucher massivement une population plus âgée, le nombre de personnes aux soins intensifs pourrait grimper jusqu'à près de 300, perturbant grandement les soins non liés à la COVID-19 offerts dans les centres hospitaliers, a averti la santé publique ontarienne.

«Cette tendance est très préoccupante [...]. Nous commençons à voir une augmentation [des cas] dans toutes les catégories d'âge. Si ces nombres continuent d'augmenter, nous aurons de 200 à 300 patients aux soins intensifs», s'est inquiété le premier ministre Doug Ford.

Ailleurs au pays, la situation est demeurée plutôt stable, avec 40 cas au Manitoba et 13 en Saskatchewan, des nombres dans la lignée des derniers jours. En Atlantique, un seul cas a été recensé du côté de la Nouvelle-Écosse.

Le Canada dénombrait, en mi-journée, 1518 infections à la COVID-19, pour un total de 158 479 diagnostics positifs depuis le début de la pandémie. Cinq décès se sont ajoutés aux 9296 Canadiens ayant succombé après avoir contracté le virus.

La situation au Canada:

Québec: 74 288 cas (5834 décès)

Ontario: 51 710 cas (2848 décès)

Alberta: 17 909 cas (266 décès)

Colombie-Britannique: 9013 cas (233 décès)

Manitoba: 1993 cas (20 décès)

Saskatchewan: 1913 cas (24 décès)

Nouvelle-Écosse: 1088 cas (65 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 273 cas (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 200 cas (2 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 59 cas

Yukon: 15 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 158 479 cas (9296 décès)