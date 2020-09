Cowansville: un ado de 13 ans agressé dans un boisé voisin de son école secondaire

Un jeune de 13 ans a été victime d'une agression sauvage par deux adolescents, plus vieux et plus grand de taille que lui, lundi, avant la rentrée des classes à l'École secondaire Massey-Vanier de Cowansville, en Montérégie.

Invité à un rendez-vous dans un boisé par une connaissance âgée de 18 ans, la victime ignorait que trois autres jeunes s'y trouveraient, dont deux qui ont filmé la scène avec leur cellulaire.

Sur la vidéo, dont TVA Nouvelles a obtenu une copie, on peut les entendre inciter la victime à se battre avec l'individu.

Sans trop de conséquences, la bagarre a semblé déplaire à l'un des spectateurs qu'on entend dire: «C'est de la merde. Est-ce que je vais devoir m'en mêler?»

C'est malheureusement ce qu'il va faire alors que le garçon de 13 ans tente de se rendre en classe.

Âgé de 16 ans, du haut de ses 6 pieds 6 pouces, il va le rattraper pour le projeter au sol et lui asséner 15 coups de poing et quatre coups de pied.

TVA Nouvelles a rencontré la victime et sa mère, mercredi.

Son fils étant atteint d'un grave problème au cœur, les conséquences auraient pu être sérieuses, selon la femme, choquée parce que l’agresseur était au courant. On peut l'entendre dire dans la vidéo: «De la merde avec ta condition cardiaque. Tu n'as pas le droit d'abandonner "femmelette", lève-toi».

Aujourd'hui, la victime s'est rendue au poste de la Sûreté du Québec pour faire une déclaration aux policiers.

La direction de l'École secondaire Massey-Vanier a suspendu pour une durée indéterminée le jeune de 16 ans impliqué dans les événements.

Celui de 18 ans ne fréquente pas l'école, mais sera sûrement rencontré par des enquêteurs de la SQ.

Cette agression ne doit pas demeurer impunie, souhaite la mère du jeune garçon, qui est encore grandement bouleversée.