CORCORAN, Ulric



Le 22 septembre 2020, est décédé, à sa demeure, à l'aube de ses 84 ans, M. Ulric Corcoran, demeurant à Desbiens.Les cendres de M. Corcoran seront aussi déposées au cimetière paroissial à une date ultérieure. M. Ulric Corcoran a été confié auIl était le fils de feu M. Patrick Corcoran et de feu Mme Mary Ann Mc Keown. Il laisse aussi dans le deuil ses frères et sœurs: feu Patrick (feu Jeannine Lebel), Marguerite (Peter Hogg), feu Dorothée, feu Cormick, feu Hubert (Noëlla Plourde), Hilda (feu Vincent Comeau); ses neveux et nièces: Éric, Dave, Shéryl, Rudy, Nathalie et Émilie; tous les enfants de ses neveux et nièces qu'il chérissait, ainsi que plusieurs autres parents et amis(es). Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Ste-Justine par téléphone: 514 345-4710 // Sans frais: 1 888 235-DONS (3667), par courriel : fondation@fondationstejustine.org et site Web: https://www.fondationstejustine.org/fr/don/faire-un-don