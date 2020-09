Des colliers et des laisses à partir de plastique recyclé par une entreprise de Québec

Une nouvelle collection québécoise de colliers et laisses pour chiens conçus à partir de plastique de bouteilles d’eau recyclées vient d’être lancée sur le marché par l’entreprise Tella & Stella de Québec.

La marque québécoise Tella & Stella innove en lançant sur le marché sa toute première collection de colliers et laisses pour chiens conçus à partir de plastique recyclé.

«Notre environnement, c’est quelque chose qui nous tient à cœur. Ç’a toujours été un objectif pour nous de proposer le meilleur produit tout en diminuant le plus possible notre empreinte écologique», a affirmé Alexandre Hébert, fondateur de l’entreprise.

Photo courtoisie

Plus de marcheurs

La nouvelle collection est distribuée depuis mercredi sur la plateforme en ligne de Tella & Stella. Selon M. Hébert, son entreprise tire bien son épingle du jeu, même au temps de la Covid-19.

«Ça va vraiment bien. On a commencé à vendre le 31 octobre l’an dernier. Malgré la crise que l’on vit actuellement, cela ne nous a pas impactés, car les gens se promènent plus à l’extérieur. Ils vont plus marcher avec leur chien», a souligné M. Hébert.

Un an à développer

«Cette collection nous aura pris plus d’un an à développer, mais on est très fier du résultat accompli et de pouvoir offrir ça à nos clients», a renchéri le jeune entrepreneur.

Les colliers et laisses de la marque sont fabriqués en nylon et doublés en néoprène afin d’offrir un confort et une résistance sécuritaire pour les chiens. Ils sont offerts en différentes grandeurs et proposent plusieurs designs ludiques et esthétiques, créés par des artistes locaux.

Tella & Stella propose près de 20 designs de colliers et laisses pour tous les goûts, et souhaite bientôt élargir ses horizons en proposant des accessoires pour chats et de canicross.