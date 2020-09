Elle avait plus de 750 000 $ dans son sous-sol sans le savoir

Le magot dormait dans une valise, au fond d'une cave d'un bel immeuble parisien. Au total, plus de 500 000 euros, soit un peu plus de 780 000 dollars canadiens en grosses et petites coupures, ont été découverts lundi par une femme qui souhaitait vendre son appartement, a-t-on appris mercredi de source proche du dossier.

«On n'a pas fini de compter. Mais il y a entre 500 000 et 600 000 euros», en coupures de «500, 100 et 50 euros» notamment, a détaillé cette source.

Cet été, une quinquagénaire, héritière de l'appartement de sa mère selon Le Parisien, a engagé la vente du bien situé dans le huppé VIIe arrondissement, non loin du Champ-de-Mars et de la Tour Eiffel, dans l’ouest parisien.

Elle a mandaté une agence immobilière pour le faire estimer, mais au moment d'effectuer des prélèvements dans la cave associée au bien, un inspecteur est tombé sur une porte cadenassée.

Un mot était affiché au courant du mois d’août dans le hall pour demander à tous de libérer la cave. Sans retour, la nouvelle propriétaire a décidé lundi de faire appel à un serrurier. Dans la foulée, l’inspecteur a fait l'incroyable découverte, signalée immédiatement à la police.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris et confiée à la Brigade de recherches et d'investigations financières de la police judiciaire parisienne, spécialisée dans les affaires de blanchiment et de fausse monnaie.