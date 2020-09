[EN DIRECT] Tous les développements de la pandémie

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies depuis plusieurs mois.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN

PLANÉTAIRE

Cas : 33 673 556

Décès : 1 008 313

CANADA

Cas : 156 961, 73 450 au Québec

Décès : 9291 décès, 5833 au Québec

6h46 | France: explosion du nombre de nouveaux précaires pendant le confinement.

AFP

Le Secours populaire a enregistré une explosion des demandes d’aide alimentaire pendant le confinement du printemps en France, où près d’un requérant sur deux était un nouveau venu, selon le dernier baromètre de l’association publié mercredi.

Pendant les deux mois du confinement décidé par les autorités pour contrer la pandémie, 1 270 000 personnes ont sollicité l’aide du Secours populaire dans ses permanences d’accueil — à comparer aux 3,3 millions de demandeurs sur toute l’année 2019. Parmi les requérants, 45 % étaient jusque-là inconnus de l’association, indique ce baromètre réalisé avec le cabinet d’études Ipsos.

« Un chiffre absolument énorme », s’alarme Henriette Steinberg, secrétaire générale du Secours populaire. « Mais j’ai bien peur que ce soit encore en train d’augmenter », déclare-t-elle à l’AFP.

Le confinement a aussi accentué les inégalités scolaires, avec le « manque de matériel informatique (ordinateurs, imprimantes) et d’accès à internet pour suivre l’école à distance, des logements exigus ne permettant pas de s’isoler pour étudier dans le calme », souligne l’association, estimant que 500 000 enfants auraient décroché scolairement.

Les étudiants, nombreux à occuper de petits boulots pour financer leurs études, représentent une autre catégorie durement touchée par la crise et le chômage qui l’a accompagnée.

6h41 | Le coronavirus a eu raison d’une des plus anciennes boîtes de nuit de Séoul.

AFP

Nichée au milieu des néons d’un des quartiers de Séoul connu pour sa vie nocturne, l’une des plus anciennes boîtes de nuit de la capitale sud-coréenne, le Club MWG, a fermé ses portes ce week-end, victime de la pandémie de coronavirus.

Fondé en 1994, le Club MWG a connu son heure de gloire dans les années 90 quand les boîtes de nuit marginales étaient encore rares à Séoul.

Situé dans le quartier nocturne de Hongdae, cet espace intime pouvant accueillir 200 personnes devait sa notoriété aux groupes « indy » et aux célèbres DJ qui s’y sont produits ainsi qu’à ses soirées LGBT.

Mais au cours de la dernière décennie, le night-club a dû faire face à une concurrence accrue.

Et la pandémie de nouveau coronavirus, qui a contraint à plusieurs reprises depuis mai toutes les boîtes de nuit de Séoul à fermer leurs portes, a porté un coup fatal au Club MWG.

« J’ai l’impression que l’on arrache mes membres », a affirmé à l’AFP la propriétaire Kim Eun-hui après la fermeture de son établissement.

Pour garder son club ouvert, elle s’est toujours battue, n’hésitant pas à travailler comme ouvrière dans le bâtiment, professeure particulière ou même comme femme de ménage à temps partiel.

Mais depuis l’entrée en vigueur des mesures de restriction prises pour endiguer l’épidémie, elle n’a pas réussi à gagner suffisamment d’argent pour payer le loyer de l’établissement.

« Je ne voulais pas abandonner... mais il a fini par succomber au coronavirus », regrette-t-elle.

6h35 | La France n’envisage pas pour le moment de «fermeture généralisée des universités».

AFP

La ministre française de l’Enseignement supérieur Frédérique Vidal a écarté mercredi pour le moment une « fermeture généralisée des universités » malgré la recrudescence de l’épidémie de coronavirus.

Jusqu’à présent « quelques dizaines de sites ont été fermés », souvent par des écoles n’ayant qu’un seul bâtiment, a-t-elle indiqué sur la radio Europe 1.

L’Agence nationale de santé publique a récemment souligné qu’un tiers des clusters se trouvaient désormais dans les écoles et les universités, sans différencier les deux.

« On sait que la contagiosité des étudiants est plus forte que celle des enfants, notamment en raison de leurs activités extérieures », a affirmé le ministre de l’Éducation Jean-Michel Blanquer dans un entretien au quotidien Le Figaro mercredi.

« Il y a évidemment des contaminations observées dans les universités », a de son côté répondu Frédérique Vidal, laissant entendre qu’elles avaient souvent lieu en dehors des établissements.

« Quand il y a un cas avéré, c’est facile de tester la promotion entière », a-t-elle dit.

6h33 | Coronavirus: la Belgique franchit le cap des 10 000 morts.

AFP

La Belgique, un des pays européens les plus endeuillés par la pandémie de coronavirus, a franchi mercredi la barre des 10 000 morts, selon les chiffres de l’institut de santé publique Sciensano.

Ce pays d’environ 11,5 millions d’habitants à la forte densité de population recensait 10 001 décès, soit 13 (bien 13) de plus sur les dernières 24 heures, et 117 115 cas positifs au total, contre 115 353 la veille, selon le bilan quotidien de Sciensano.

Les autorités belges ont opté dès le début de la pandémie il y a sept mois pour un recensement large des décès, additionnant ceux intervenus à l’hôpital et en maisons de retraite.

Ont aussi été inclus les décès possiblement liés au virus, sans forcément qu’un test ait pu confirmer ce soupçon.

Lors du pic de la pandémie en avril, la Belgique avait comptabilisé pendant une dizaine de jours plus de 250 décès quotidiens, avec un record de 321 le 8 avril, toujours selon les chiffres de Sciensano.

La barre des 5000 morts avait été franchie le 17 avril.

Depuis l’été les capacités de dépistage ont fortement augmenté, entraînant un net rebond de la courbe des cas positifs, particulièrement marqué en septembre avec la fin des congés et les rentrées scolaire et universitaire.

5h33 | Disney supprime 28 000 emplois.

Disney a annoncé mardi la suppression de 28 000 emplois aux États-Unis dans ses activités liées aux parcs d'attractions, invoquant l'impact de la pandémie sur ses recettes et particulièrement la fermeture de Disneyland depuis plus de six mois.

AFP

5h14 | Pas de pénurie à prévoir.

Malgré la deuxième vague de la COVID-19, il n’y a pas de pénurie à craindre pour les produits d’hygiène comme le papier de toilette et le papier essuie-tout, assurent les manufacturiers et détaillants.

Photo Diane Tremblay

5h09 | Les débordements dans les urgences font peur.

Les débordements que connaissent les urgences de plusieurs régions du Québec font craindre le pire avec la deuxième vague de COVID-19 qui commence à déferler.

Photo d’archives, Simon Clark

Se trouvant cette semaine à Rouyn-Noranda, où il doit présenter jusqu’à mercredi soir son spectacle « spécial COVID » intitulé Sans masque, Michel Barrette ne débordait pas d’enthousiasme lorsque Le Journal l’a eu au bout du fil.

Photo d'archives, Chantal Poirier

