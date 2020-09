La cofondatrice du mouvement Black Lives Matter à C2 Montréal en ligne

La cofondatrice du mouvement Black Lives Matter, Patrisse Cullors, lancera l’événement C2 Montréal, qui se tiendra en ligne cette année en raison de la pandémie.

L’artiste, militante et auteure américaine offrira une conférence le 19 octobre prochain, a annoncé l'organisation montréalaise mercredi.

Elle est l’une des personnes derrière la création de Black Lives Matter en 2013, un mouvement de protestation sociale et de lutte contre les inégalités raciales qui est devenu mondial à la suite de bavures policières aux États-Unis.

En plus de Patrisse Cullors, C2 En ligne a déjà confirmé la participation de l’actrice et militante Jane Fonda, de l’auteur canado-britannique Malcolm Gladwell, de la championne mondiale d'e-sports Stéphanie «missharvey» Harvey de Montréal, de l’actrice et militante Jameela Jamil et de l’entrepreneur Gary «GaryVee» Vaynerchuk .

Cet événement en ligne propose 45 conférenciers invités et plus de 40 conférences et activités interactives réparties sur 10 jours. Certaines activités sont gratuites.