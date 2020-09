Le lac Sept-Îles n'est pas une piste de course

Je souhaite vous partager ma grande préoccupation concernant les embarcations à moteur et les hydravions qui utilisent le lac Sept-Îles comme piste de course dans le cas des premières, et comme piste de décollage/atterrissage dans le cas des deuxièmes. Je suis allée pagayer sur le lac Sept-Îles le week-end dernier et, bien que la haute saison soit terminée, j'ai été à même de constater les perturbations non négligeables engendrées par ces engins. J'ose à peine imaginer ce que ça doit être en haute saison...



Je disais donc que j'étais venue pour pagayer sur le lac, contempler ses paysages riverains, sa faune, les oiseaux qui y habitent et s'y nourrissent, le chant des huards, écouter le doux clapotis des vagues, le bruissement des feuilles dans la brise d'automne... Mal m'en a pris! J'ai constaté avec désolation que le lac Sept-Îles a été pris d'assaut par des amateurs de vitesse et de véhicules à moteur puissant, qui sillonnent l'étendue d'eau à fond de train, dans un tintamarre assourdissant. Ils sont 10, 15, voire une vingtaine à soulever des nuages d'écume, à provoquer la houle, à raser de près les rares kayakistes et plongeons huards qui tentent de s'y faire un chemin sans se faire heurter! Et que dire de la pertinence des hydravions sur un lac comme le lac Sept-Îles? Comme si le bruit des motomarines et bateaux à moteur vrombissant n'était pas suffisant, s'y ajoute celui des décollages et atterrissages d'hydravions!



Un lac est un écosystème complexe et fragile. Il n'est pas là uniquement pour répondre aux besoins de s'amuser ou «d'adrénaline» des êtres humains. C'est aussi l'habitat d'autres êtres vivants fragiles et vulnérables : poissons, crustacés, insectes, plongeons huards, martins pêcheurs, balbuzards pêcheurs, grenouilles, rainettes, crapauds, canards, oiseaux aquatiques divers, petits reptiles, etc.. Le lac et ses berges leur servent de maison, de refuge, de garde-manger, de lieu de reproduction pour faire naître et élever leur petite progéniture...



En 2020, avec ce que nous savons des enjeux environnementaux, du déclin inquiétant de la biodiversité, de la fonte de ses habitats comme peau de chagrin, de la pollution par le bruit, de l'impact négatif des puissants moteurs à essence sur la santé et la qualité des eaux d'un lac, de la multiplication des habitations autour du lac donc du trafic de plaisanciers qui y circulent... en 2020 donc, est-il encore pertinent et acceptable de permettre de puissants engins à moteur (nautiques ou aériens) sur le lac Sept-Îles? Je vous le demande : est-ce pertinent et acceptable en 2020, avec tout ce que nous savons maintenant sur l'urgence environnementale actuelle et l'avenir incertain qui attend les générations futures, de pratiquer un loisir d'une telle empreinte écologique pour son seul petit plaisir individuel et éphémère?



J'implore la mairie de Saint-Raymond et l'Association des Propriétaires du Lac Sept-Îles de faire des démarches auprès du fédéral pour limiter les engins à moteur puissant (particulièrement ceux qui carburent à l'essence) sur le délicat et fragile écosystème qu'est le lac Sept-Îles. D'y interdire aussi les hydravions. De piste de course et de décollage/atterrissage qu'il est devenu, que ce lac redevienne un lac sans moteur, un endroit tout désigné pour les canoteurs, les kayakistes, les amateurs de voile, les ornithologues, un sanctuaire d'oiseaux et d'autres jolies créatures à observer avec bonheur, et à protéger pour le bénéfice de ceux et celles qui nous suivrons!

Marie-Christine Chevrette

Québec