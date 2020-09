Le Marathon de Québec en mode virtuel: plus de 3000 participants sont inscrits

Ce n’est pas parce que le Marathon SSQ Assurance de Québec n’a pas lieu que les coureurs n’envahiront pas les rues en fin de semaine. L’édition virtuelle de l’événement devrait rassembler plus de 3000 mordus de course à pied, dont environ 500 pour l’épreuve de marathon.

Je Cours Qc propose le même programme qui était prévu pour les adeptes avant que la COVID-19 ne vienne ravager les plans. Vendredi, c’est place au yoga virtuel, tandis que samedi, les épreuves de 2 km et 5 km auront lieu. Dimanche, le 10 km, le demi-marathon et le marathon viendront couronner le tout, toujours en mode virtuel.

Qu’entend-on par «virtuel»? Tous les coureurs sont invités à prendre le départ de l’épreuve de leur choix, au moment qui leur convient, sur le parcours qui leur chante.

Les inscriptions, autorisées jusqu’à minuit jeudi soir, permettent d’obtenir un dossard et d’enregistrer un temps qui sera remis pour fins de classement.

«On propose le même horaire qui était prévu aux gens, du 2 au 4 octobre, mais chacun pourra faire son événement de course à sa guise. C’est une belle surprise de voir qu’autant de gens se sont inscrits. On ne savait pas à quoi s’attendre puisque c’est la première fois que cette situation survient», a noté Marianne Pelchat, productrice déléguée chez Gestev.

Une belle alternative

La firme qui chapeaute l’événement a dû se rendre à l’évidence le 15 juillet lorsqu’elle a fait l’annonce de l’annulation du marathon. Dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, il devenait impossible de respecter les consignes de la Santé publique et c’est pourquoi la version virtuelle s’est imposée.

«Il nous fallait un plan de contingence. Notre objectif de démocratiser la course à pied demeure le même et c’était important de ne pas abandonner notre communauté. Nous avons choisi d’offrir une belle alternative pour garder la motivation à l’entraînement et de saines habitudes de vie», a expliqué Marianne Pelchat.

Dans l’ambiance

De toute évidence, les coureurs ne pourront profiter de l’ambiance festive qui prévaut lors des compétitions, mais Je Cours Qc s’est assurée de reproduire le plus fidèlement possible l’atmosphère habituelle.

Au moyen de l’application sonore Motigo, les coureurs pourront se plonger dans le bain.

«L’animation pré-départ sera reproduite. Il y aura le décompte, le coup de pistolet, les bruits de foule... Au fur et à mesure de l’événement, il y aura aussi de la musique, des conseils et des gens pourront envoyer des mots d’encouragements», a mentionné Mme Pelchat.

L’an dernier, c’est plus de 8400 personnes qui avaient pris part aux différentes épreuves du Marathon SSQ Assurance de Québec. Je Cours Qc espère relancer son programme habituel de cinq événements de course en 2021, mais il est trop tôt pour se prononcer.