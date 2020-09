Les Blue Jays éliminés par les Rays

La stratégie du gérant Charlie Montoyo concernant ses lanceurs n’a pas fonctionné et les Blue Jays de Toronto ont subi l’élimination lors du deuxième match de la série les opposant aux Rays de Tampa Bay, mercredi, au Tropicana Field.

Contrairement au match de la veille, qui était assez serré, l’affrontement du jour a été complètement dominé par l’équipe locale, elle qui l’a emporté 8 à 2.

Montoyo avait choisi d’envoyer son meilleur artilleur, Hyun Jin Ryu, pour le deuxième duel. Ce dernier a connu un horrible départ et a donné sept points et huit coups sûrs en seulement une manche et deux tiers de boulot.

La deuxième manche a été fatale pour le Nippon, lui qui a permis Mike Zunino de frapper un circuit de deux points et à Hunter Renfroe de claquer un grand chelem. C’est d’ailleurs le coup de tonnerre de l’athlète de 28 ans qui a mis fin au match et à la saison de Ryu.

Les autres points des gagnants ont été produits par Manuel Margot et Randy Arozarena. Le lanceur Tyler Glasnow a été très bon, permettant deux points et six frappes en lieu sûr à ses rivaux en six manches sur la butte. Il a également obtenu huit retraits sur des prises.

Offensivement chez les Jays, c’est Danny Jansen a été l’unique représentant de l’équipe canadienne à se démarquer. Il a frappé deux circuits en solitaire.

Au prochain tour, les Rays affronteront le gagnant de la série opposant les Yankees de New York et les Indians de Cleveland. Les Bombardiers du Bronx peuvent l’emporter plus tard en soirée, eux qui étaient sortis vainqueurs du premier duel mardi soir.