Les sportifs à surveiller en octobre

Le mois d’octobre est généralement associé au retour du hockey de la Ligue nationale, mais cette année est bien différente, et le 10e mois de l’année s’amorcera avec la coupe Stanley dans la lunette arrière. Malgré tout, les amateurs de sports seront gâtés en octobre par les performances de plusieurs athlètes de renom qui tenteront de tirer leur épingle du jeu et peut-être même d’établir quelques records.

Lewis Hamilton

Photo AFP

Lewis Hamilton a un possible rendez-vous avec l’histoire lors des prochaines semaines, puisqu’il fera tout en son possible pour rejoindre le grand Michael Schumacher en tant que plus grand vainqueur de Formule 1 de tous les temps.

À 90 victoires en carrière, le pilote de l’écurie Mercedes aura deux courses (en Allemagne le 11 octobre et au Portugal le 25 octobre), pour égaler et supplanter le record de 91 victoires qui appartient à Schumacher depuis son dernier triomphe, en 2006.

LeBron James

Photo AFP

LeBron James est en finale de la NBA pour une 10e fois en carrière. Il mène l’histoire pour les points en séries et a été nommé joueur par excellence des éliminatoires chaque fois que son équipe l’a emporté, soit en 2012, en 2013 et en 2016.

Ce sera toutefois la première finale de James dans l’uniforme des Lakers de Los Angeles, après des triomphes chez les Cavaliers de Cleveland et le Heat de Miami. Ce sont d’ailleurs ceux-ci qui seront ses adversaires dès le 30 septembre.

Mookie Betts

Photo AFP

Mookie Betts n’a peut-être jamais été à son meilleur en séries éliminatoires, mais il a rarement eu une meilleure occasion d’être dominant que cette année, où les Dodgers de Los Angeles tenteront de mettre la main sur la Série mondiale pour la première fois depuis 1988.

Tout juste acquis des Red Sox de Boston, Betts a connu une bonne première saison en Californie avec une moyenne au bâton de ,292, 39 points produits et 16 longues balles en seulement 55 rencontres. Les Dodgers sont les grands favoris en vertu de leur excellente fiche de 43-17 en saison régulière.

Rafael Nadal

Photo AFP

Rafael Nadal vieillit peut-être, mais il ne montre pas beaucoup de signes de ralentissement malgré tout. À Roland-Garros, il tentera de rejoindre Roger Federer au haut de l’échelle avec un 20e titre du Grand Chelem. L’Espagnol pourra aussi mettre la main sur un 13e titre aux Internationaux de France, lui qui n’a jamais perdu en finale de ce tournoi sur terre battue.

Alexis Lafrenière

Photo d'archives Agence QMI, Dominic Chan

Ce n’est peut-être pas en raison de ses performances sur la glace qu’Alexis Lafrenière fera le plus les gros titres en octobre, mais le jeune Québécois devrait être sélectionné au premier rang du repêchage de la Ligue nationale de hockey, le 6 octobre.

S’il est choisi en premier par les Rangers de New York, l’ancien de l’Océanic de Rimouski deviendrait ainsi le premier représentant de la Belle Province à accomplir cet exploit depuis Marc-André Fleury en 2003.

Drew Brees

Photo AFP

Le quart des Saints de La Nouvelle-Orléans Drew Brees détient un grand nombre de records de la NFL. Le vétéran de 41 ans pourrait toutefois ajouter un chapitre à son histoire en devenant le premier pivot à compléter 7000 passes en carrière.

Il en compte présentement 6940, ce qui veut dire qu’il devra au moins compléter 60 passes en trois matchs au mois d’octobre. C’est un objectif envisageable pour Brees, qui a effectué 73 remises lors de ses trois premiers duels de la saison 2020.