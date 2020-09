L'«incompétence de la DPJ» dénoncée dans les cas de violence conjugale

La présidente de la Maison des Guerrières, Martine Jeanson, déplore l'«incompétence de la DPJ» dans le traitement des cas de violence conjugale en milieu familial, qui ont augmenté lors du confinement.

«La violence conjugale n'est pas reconnue du tout. On dit que les femmes sont aliénantes ou on met ça sur des conflits de séparation. Je vois des horreurs à la semaine longue et la DPJ ferme complètement les yeux là-dessus.»

En août dernier, Mme Jeanson a dénoncé des cas de violence dont elle a été témoin et a demandé à rencontrer le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant. Cette rencontre n'a pas encore eu lieu.

«Le ministre Carmant devait nous rencontrer au mois d'août et il nous a remis au début de septembre. Au mois de septembre, il nous a encore remis et là il évite de nous rencontrer, parce que moi [...], j'ai toutes les preuves entre les mains.»