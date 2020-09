NFL : les joueurs veulent du gazon naturel

Le président de l’Association des joueurs de la NFL, J.C. Tretter, a lancé un cri du cœur pour que toutes les équipes du circuit Goodell évoluent sur des terrains de gazon naturel.

Dans un communiqué publié mercredi, le centre des Browns de Cleveland a indiqué qu’il y avait 28 % plus de chances qu’un athlète subisse une blessure aux membres inférieurs sans subir un contact que s’il joue sur du gazon artificiel. Se basant sur les données concernant les blessures recensées par la NFL entre 2012 et 2016, le représentant syndical a aussi affirmé que les taux étaient également beaucoup plus élevés relativement aux blessures aux genoux (32 %) et aux pieds/chevilles (69 %).

«Les données parlent d’eux-mêmes, a dit Tretter lors d’une vidéoconférence de presse à laquelle assistait le réseau ESPN. Ces chiffres sont stupéfiants, en ce qui concerne la différence entre le taux de blessures sur une surface synthétique et le gazon naturel. Il est possible d’avoir du gazon naturel dans tous les stades et il faut juste pousser pour cela.»

«Nous devrions tous œuvrer pour que le jeu soit plus sûr, a-t-il poursuivi. Nous connaissons les dangers de jouer sur du synthétique. Ce n’est pas bon pour personne : pas pour les joueurs, les directeurs généraux, les entraîneurs, les propriétaires et les partisans. L’augmentation des blessures n’est bonne pour personne.»

Cette saison, les joueurs et les instructeurs des 49ers de San Francisco se sont plaints du gazon synthétique du MetLife Stadium, où évoluent les Giants et les Jets de New York. Pendant leur affrontement contre les Jets, lors de la deuxième semaine d’activités, plusieurs joueurs importants des Niners sont tombés au combat, dont le quart-arrière Jimmy Garoppolo et le joueur de ligne défensive Nick Bosa. Il y a présentement 13 stades où jouent des clubs de la NFL qui ont un terrain synthétique.