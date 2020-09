Où commence et où finit le harcèlement?

Ma fille est entrée au secondaire à la rentrée scolaire, malgré des notes plus que moyennes pendant la dernière année de son cours primaire qu’elle n’a en fait jamais terminée à cause de la COVID. Elle me semblait avoir entamé cette nouvelle étape de sa jeune vie avec enthousiasme, mais on dirait que rien ne va plus depuis quelques semaines.

Elle me dit qu’elle n’aime pas ses profs, que ses camarades se moquent d’elle à cause de son surpoids, et qu’elle a l’impression qu’elle ne sera pas capable de faire son année correctement. Bref je la sens déprimée et je ne sais plus comment l’aider. Comme je suis monoparentale, je n’ai personne sur qui compter pour m’épauler là-dedans.

Mère désemparée

Il ne faut pas hésiter à prévenir son enseignante ainsi que la direction de son école de ce que votre fille vous a dit sur son état psychologique et sur l’ensemble des raisons qui contribuent à l’affecter ainsi. Il se peut que le harcèlement qu’elle subit de la part de ses pairs soit à l’origine de son malaise et que ça entraîne tout le reste. Vous pourriez également consulter un.e psychologue à son école ou au CLSC.