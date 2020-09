Réseau de tramway: plus de transferts, mais des gains de temps, jure la Ville

Malgré le plus grand nombre de correspondances avec la venue du tramway, la plupart des usagers bénéficieront de gains de temps, promet la Ville de Québec.

Le Journal révélait cette semaine que la moitié des usagers du transport collectif à Québec devront prendre au moins un transfert pour se rendre à destination quand le tramway sera en fonction. Selon des experts, cela pourrait contribuer à le rendre moins attractif.

Questionné à ce sujet, le Bureau de projet du réseau structurant de transport en commun (RSTC) a répondu que malgré tout «le RSTC offrira des gains de temps à une très grande majorité des usagers». Il n’a cependant pas chiffré cette affirmation.

Selon le Bureau, la fréquence, le respect des horaires et la rapidité des parcours sont garantis «grâce aux passages fréquents du tramway (4 à 8 minutes en heures de pointe et 10 à 15 minutes en heures régulières), l’amplitude de service (20h sur 24h), la plateforme exclusive du tramway et sa priorité de passage aux intersections, le long de son tracé».

Matières dangereuses

Par ailleurs, la municipalité a lancé un appel d’offres pour trouver une firme qui pourrait faire l’inspection de 25 bâtiments situés le long du tracé du tramway. Ce nombre pourrait être appelé à varier légèrement.

«Il sera connu avec précision lorsque la conception du tracé du tramway sera finalisée par le consortium qui sera retenu vers la fin de 2021. Pour l’instant, les propriétaires ont été informés qu’une procédure d’acquisition totale ou partielle visait leur bâtiment et dans certains cas, des négociations sont en cours», a indiqué le porte-parole David O’Brien.

Pour l’instant, la firme choisie au terme du processus devra inspecter les bâtiments et déterminer s’ils contiennent des matières dangereuses.

«Ces matières sont principalement liées aux bâtiments et aux composantes de matériaux de construction pouvant s’y retrouver comme, à titre d’exemple: l’amiante, le plomb, ou encore la présence de réservoirs d’huile ou d’autres produits».

Pour l’estimation des coûts, les firmes ont reçu une liste de 25 bâtiments avec leur superficie et leur année de construction. Mais les adresses n’ont pas été précisées. «La liste finale des bâtiments qui seront ultimement démolis sera précisée après la sélection du consortium de réalisation», a expliqué M. O’Brien.

Les firmes intéressées ont jusqu’au 13 octobre pour répondre à l’appel d’offres.

Fouilles près du cimetière

D’autre part, la Ville a réalisé des travaux archéologiques le long du cimetière juif Beth Israël, près de Myrand. Ces fouilles visaient à déterminer si des sépultures se trouvaient toujours en dessous du trottoir et de la rue. «Les fouilles ont permis de déterminer que ce n’était pas le cas», a fait savoir M. O’Brien.

La Ville réitère par ailleurs que la totalité du cimetière, y compris la clôture qui l’entoure, sera conservée entièrement. «Le cimetière juif Beth Israël ne sera nullement impacté par les travaux de construction du tramway.» Le tramway circulera sur la même voie que les automobiles dans le secteur, en raison de l’espace restreint compris entre les deux cimetières qui se font face.

Par ailleurs, on apprend que la Ville a entrepris une démarche de régularisation de lot avec la corporation du cimetière juif Beth Israël, car les limites actuelles du cimetière incluent le trottoir et une partie de la rue, explique-t-on. «La Ville redeviendra propriétaire de la voie de circulation et du trottoir.»

– Avec la collaboration de Taïeb Moalla