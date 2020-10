Saison catastrophique pour les excursions aux baleines

Le passage en zone rouge des régions de Québec, de Montréal et de Chaudière-Appalaches fait mal à Croisières AML, qui a décidé de mettre un terme à ses excursions aux baleines dans Charlevoix.

« Avec l’annonce, nous avons décidé d’annuler à compter de mardi les deux dernières semaines à notre saison dans Charlevoix. Déjà, depuis deux semaines, avec l’alerte orange du côté de Québec et de Montréal, on sentait une forte baisse », explique Lucie Charland, directrice générale adjointe de Croisières AML.

L’entreprise est le plus gros joueur de l’industrie des croisières aux baleines à opérer des deux côtés du Parc marin du Saguenay–Saint-Laurent, à partir de Baie-Sainte-Catherine et de Tadoussac.

« Nos croisières d’observation n’ont été autorisées qu’à partir du 1er juillet, alors que normalement on opère à partir de la fin avril. Nous étions déjà dans une saison écourtée et sans la clientèle internationale, qui représente 65 % de notre marché. Nous avons aussi été privés des groupes organisés, notre principale clientèle en début et en fin de saison », avance-t-elle.

« La réponse des Québécois a été forte, poursuit-elle. Nous avons eu quatre très bonnes semaines durant les vacances. Mais ça n’a pas pu compenser le calendrier écourté et pour le fort achalandage sur toute la saison. On va peut-être finir avec 20 % de notre chiffre d’affaires de 2019. »

Appel à l’aide

Durant sa courte saison, l’entreprise a décidé d’opérer dans le Parc marin avec seulement la moitié de sa flotte habituelle. Mme Charland croit que l’industrie de la croisière doit recevoir de l’aide des gouvernements.

« La subvention salariale a été une aide très importante en nous permettant de maintenir des gens en emploi. Mais il n’y a pas de doutes qu’on va avoir besoin d’autres aides. C’est impossible d’arriver avec notre chiffre d’affaires de cette année. »

Michel Couturier

Maire de La Malbaie

Le maire de La Malbaie, Michel Couturier, est inquiet de l’impact de la pandémie sur sa région.

Des maires résignés

« On était très inquiet pour notre industrie touristique en avril, mais dès le mois de mai, c’est parti en flèche. On a eu un été exceptionnel. Mais à partir du passage en zone jaune, on a eu des conséquences, des annulations », a noté M. Couturier.

« Nous respectons les décisions gouvernementales. On sait que des gens (des zones rouges) vont venir, mais [on] s’attend à ce qu’ils respectent aussi les règles, comme le font nos commerçants. Mais ça va nous affecter. On entend déjà que des touristes ont annulé », a dit Jean Fortin, maire de Baie-Saint-Paul.

« Globalement, on a eu un très bel été au niveau touristique, au-delà de ce à quoi on aurait pu s’attendre dans cette situation. Un restaurateur m’a dit qu’il avait connu un de ses meilleurs étés », a ajouté M. Fortin.

Croisières AML

Excursions aux baleines Charlevoix-Tadoussac

Saison 2019 : fin avril à mi-octobre

fin avril à mi-octobre Saison 2020 : 1er juillet au 28 septembre

1er juillet au 28 septembre Flotte 2019 : 2 grands navires et 8 pneumatiques

2 grands navires et 8 pneumatiques Flotte 2020 : 1 grand navire à mi-capacité et 4 pneumatiques

1 grand navire à mi-capacité et 4 pneumatiques 65 % de la clientèle provient de l’étranger

de la clientèle provient de l’étranger Revenus 2020 à 20 % de ceux de 2019

Source : Croisières AML