Samara & Co: une nouvelle plateforme d’achat local et écoresponsable

On ne cesse de le répéter: il faut encourager les entreprises locales, afin qu’elles puissent tirer leur épingle du jeu malgré la crise actuelle. Et pour consommer de façon éclairée, Catherine Leclerc a lancé une plateforme d’achat local et écoresponsable, Samara & Co.

Riche d’un bagage de près de 20 ans comme spécialiste en stratégie numérique, Catherine Leclerc connaissait parfaitement les enjeux liés au commerce électronique. Difficulté à faire connaître une marque sur le web, problèmes de logistique: l’entrepreneure a laissé derrière elle un poste de vice-présidence au marketing pour s’attaquer aux enjeux de ses clients, tout en poursuivant son parcours en marketing à la pige.

Courtoisie | Samara & Co

Et elle s’est de plus adjoint les services d’Anne-Marie-Soleil Bernard, une amie de longue date devenue partenaire d’affaires, pour l’aider à réaliser ses idées de grandeur.

Un contexte favorable

Le duo, qui devait dévoiler la première version de son site avant la crise actuelle, a dû composer avec quelques soucis technologiques qui ont retardé le lancement à mai dernier. Malgré tout, Catherine Leclerc dit être favorisée par l’engouement présent pour l’achat local.

«Je dirais que l’impact de la COVID-19 sur les habitudes de consommation, notamment la hausse des achats en ligne, offre un contexte favorable au lancement de Samara & Co», affirme-t-elle. Des trois partenaires à ses côtés en mai dernier, elle en propose désormais 14, avec une offre de près de 500 produits et articles différents, et elle espère qu’environ 50 marques seront disponibles sur le site d’ici la fin de l’année.

Une plateforme pour qui, pour quoi?

Par ailleurs, Samara & Co regroupe seulement des marques canadiennes (dont le siège social est ici) écoresponsables qui conçoivent et/ou fabriquent leurs produits ici.

«J’ai une marque qui dessine ses vêtements au Canada et qui fait faire la fabrication au Pérou, par des artisans qui respectent des valeurs éthiques, cite en exemple Catherine Leclerc. Pour l’écoresponsabilité, nous n’exigeons pas des entreprises parfaites. Ça n’existe pas! Nous cherchons des partenaires qui, dans leur processus de fabrication ou leur modèle d’affaires, adoptent des mesures concrètes pour diminuer leur empreinte écologique.»

Des outils de recherche responsables

Un utilisateur qui cherche des produits sur la plateforme peut non seulement sélectionner des filtres de couleur ou de grandeur, mais il peut aussi trier les produits selon des critères comme les matières utilisées, le lieu de conception ou encore les convictions et les pratiques des entreprises. Une personne peut par exemple rechercher des produits faits de filet de pêche recyclé, d’autres qui minimisent l’utilisation de produits chimiques ou qui préservent les océans.



Parmi les marques mises de l'avant sur le site: Bonnetier, Fig Collection, Kliin et Unscented Co.

Capture d'écran | Samara & Co

«Les consommateurs souhaitent connaître la provenance des produits qu’ils achètent et se renseignent sur l’ADN des marques», ce à quoi espère ainsi répondre la fondatrice par le biais de sa plateforme.

Et c’est en gardant ces valeurs en tête que Catherine et Anne-Marie-Soleil déterminent leurs partenaires. «Nous collaborons avec des marques qui ont une histoire à raconter. Nous en contactons certaines, alors que d’autres prennent contact avec nous après avoir entendu parler de la plateforme», dit-elle.

Leur but est simple: créer une communauté de partenaires dont les valeurs sont en parfaite adéquation.