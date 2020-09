RTC: trois fois plus de monde dans les bus qu’en avril

L’achalandage du transport en commun à Québec a repris du poil de la bête et est maintenant trois fois plus élevé qu’au plus creux de la pandémie, en avril.

Les chiffres du Réseau de transport de la capitale (RTC) démontrent que l’achalandage a fait un bond au cours des derniers mois, sans toutefois revenir au niveau d’avant la crise sanitaire.

Après le creux

En avril, il avait atteint un creux, alors que 80 % de la clientèle avait déserté les autobus, laissant un maigre 20 % d’achalandage. Il a repris graduellement avec 28 % en mai, 38 % en juin, 49 % en juillet et 55 % en août. La porte-parole du RTC, Brigitte Lemay, a indiqué que les chiffres de septembre ne seront disponibles qu’à la fin du mois.

Le même phénomène s’observe à Lévis, où, depuis la rentrée scolaire, l’achalandage global à la STLévis serait revenu « à un niveau de 50, 55 % » en comparaison avec l’avant-COVID-19.

Paiement en ligne

Le RTC a par ailleurs dévoilé les chiffres de sa nouvelle application de paiement en ligne. Jusqu’à présent, 18 000 utilisateurs ont téléchargé l’application RTC Nomade paiement et ont ouvert un compte, qui permet d’acheter des titres de transport en ligne, sur un appareil intelligent.

Cependant, elle ne permet toujours pas d’acheter des titres mensuels, ce qui sera possible dans une seconde phase. «La date de lancement n’est pas encore déterminée. La décision d’y aller avec une stratégie de déploiement par étape permet aux clients et à nos chauffeurs de se familiariser à ce nouveau mode de paiement», a expliqué Mme Lemay.