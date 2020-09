Un Galon ou un gallon!

Félicitations à l’entreprise Québec Peinture qui s’est vu décerner le Galon de la semaine (du 21 septembre), dans la catégorie « Engagement communautaire » par l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) – région de Québec. Cette reconnaissance est remise dans le contexte de la première présentation des « Galons », un nouvel événement 100 % virtuel ayant pour objectif de mettre en valeur, dans plusieurs catégories, les réalisations entrepreneuriales humaines, innovantes et environnementales des entreprises en habitation et construction de la grande région de Québec. C’est l’engagement en temps et l’approche très humaine du président et fondateur de Québec Peinture, Alexandre Trudel (photo), qui ont fait pencher la décision du comité. Membre du Club Lions Sillery/Ste-Foy/Québec, Alexandre redonne aux plus démunis en s’impliquant dans sa communauté depuis plus de 15 ans. En plus de contribuer financièrement, il donne beaucoup de son temps et inclut son équipe dans divers projets. Fondée en 2005, Québec Peinture emploie plus de 25 professionnels qualifiés et est reconnue pour son faible taux de roulement.

Intervenir autrement

Photo courtoisie

Le Club Rotaract de Québec a tenu son tournoi de golf annuel le 17 septembre dernier au club de golf de Lauberivière de Lévis dans le plus grand respect des règles de distanciation (masque, distance physique et autres mesures). Les profits générés par l’activité (3500 $) ont été versés, pour une 2e année consécutive, à l’organisme Pech-Sherpa qui intervient autrement (infopech.org). Le Club Rotaract de Québec réunit de jeunes adultes animés par une volonté d’aider leur prochain, de monter des actions novatrices, de développer des compétences de leadership et d’échanger avec des individus partageant ces mêmes passions.

Une première pour ComediHa! Fest

Photo courtoisie

ComediHa! vient de nommer, pour la première fois de son histoire, une femme à la tête de son festival. Membre pilier de ComediHa! Fest depuis 2014, Josée Charland (photo) assurera, en plus d’être responsable du festival et ses dérivés, la direction de la salle de spectacles ComediHa! Club, dont l’ouverture est prévue plus tard cette année, et supervisera la programmation du contenu des chaînes numériques de ComediHa!. Elle continuera parallèlement à diriger l’Agence ComediHa!, qui gère une vingtaine d’artistes.

Anniversaires

Photo courtoisie

Diane Dufresne, chanteuse québécoise, 76 ans... Jean-Denis Quenneville, président, CA de l’ASPMQ (Association des spécialistes de pneu et mécanique du Québec), 37 ans... Simon Théberge, ex-conseiller municipal, Ville de Lévis, 70 ans... Julie Drolet, animatrice spécialisée en information RDI, Radio-Canada... Martina Hingis, ex-championne de tennis, 40 ans... Marion Cotillard, actrice française, 45 ans... Manuel Tadros, auteur-compositeur et acteur québécois, 64 ans... Monica Bellucci, actrice italienne et mannequin, 56 ans... Johnny Mathis, chanteur américain, 84 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 30 septembre 2019. René Mella, 93 ans, l’un des derniers membres des Compagnons de la chanson (1950-1981)... 2018. Maurice Barrette, 62 ans, gardien de but des Remparts de Québec (1973-1976)... 2017. Raymond Lebrun, 85 ans, journaliste sportif québécois à la télévision de Radio-Canada... 2016. Lionel Duval, 83 ans, journaliste sportif de la Soirée du hockey à Radio-Canada... 2015. Pierre de Bellefeuille, 92 ans, ex-député péquiste de Deux-Montagnes... 2014. Martin Lewis Perl, 87 ans, physicien américain... 2012. Barbara Ann Scott, 84 ans, patineuse artistique... 2011. Pierrette Jobin Rondeau, 76 ans, fondatrice et présidente de la Maison du Gibier... 1997. Louis Chassé, 72 ans, journaliste et commentateur sportif de Québec.