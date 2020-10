LAVERTU, Clément



Au CSSS Alphonse-Desjardins/site St-Isidore, le 26 août 2020, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Clément Lavertu, conjoint de madame Céline Desmanche, feu en 1ère noces madame Bernadette Gilbert, fils de feu dame Joséphine Fouquet et de feu monsieur Adélard Lavertu. Il demeurait à Lévis.La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h 30 à 14 h 30Suivra l'inhumation des cendres au cimetière St-Jean-Chrysostome. Outre sa conjointe Céline, il laisse dans le deuil sa fille Nicole Lavertu; ses petits-enfants : Anouk Bérubé (Marc-André Bellavance), Annie Bérubé (Dany Boulay) et Marie-Pier Bérubé (Olivier Thériault); ses arrière-petits-enfants : Allan, Clara et Léo. Il laisse également dans le deuil les enfants de sa conjointe Céline : Alain, Harold (Nathalie Perreault) et Nathalie (Dominique Marquis) et leurs enfants ainsi que les petits-enfants et arrière-petits-enfants. La famille tient à remercier les employés du CLSC de Lévis pour leur aide précieuse tout au long de la maladie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec, Téléphone : 418 527-4294, Courriel : info@societealzheimerdequebec.com Site web : www.societealzheimerdequebec.com.