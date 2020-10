ROUSSEAU, Hervé



A l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 31 août 2020, à l'âge de 71 ans, est décédé M. Hervé Rousseau, époux de Mme Marjolaine Morin et fils de feu Adrien Rousseau et feu Marie-Claire Laterreur. Il demeurait à Lévis, secteur Breakeyville. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Mélanie Rousseau (Marc Lachance), Guillaume Rousseau (Monica Agumo), sa petite-fille: Alexa Lachance, son frère: feu André Rousseau (Christiane Lessard), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Morin. Il laisse également dans le deuil, plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines ainsi que ses neveux et nièces. La famille tient à remercier le Dr Rénald Giroux, cardiologue et le Dr Daniel Dubreuil, chirurgien, pour leur soutien et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer. https:// https://www.cancer.ca/fr-ca/donate/?region=qc&s_srx=cancer.ca-navbar-frLa famille recevra les condoléances au complexede 13h30 à 15h.