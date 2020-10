TANGUAY, Borromée



À l'unité de réadaptation du centre Hospitalier Chauveau de Québec, le 26 septembre 2020, à l'âge de 89 ans, entourée de l'amour des siens, est décédé monsieur Borromée Tanguay, époux de feu Mme Pierrette Guay. Fils de feu François Xavier Tanguay et de feu Yvonne Rioux, il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil sa fille : Johanne (Christian Ouellet); ses petits-enfants : Marie-Krystel (Julien-Pier Ratté), Jonathan (Isabelle Racine) et Mathieu (Émilie Couture); ses arrière-petits-fils et fille ; feu Charles, Henri, Édouard et Rosalie, ainsi que sa sœur : Cécile et ses frères : Thomas et Gilles. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances au :de 9h30 à 11h.La famille désire exprimer un remerciement tout spécial aux membres de l'unité de réadaptation du centre Hospitalier Chauveau de Québec pour les bons soins, leur compassion et leur grande humanité à l'égard de M. Tanguay. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des ainés et de l'innovation sociale (FAIS) (unité de réadaptation du centre Hospitalier Chauveau). (1, avenue du Sacré-Cœur, bureau 108 Est, Québec (Québec) G1N 2W1). Pour rendre hommage à M. Tanguay, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com.