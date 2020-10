LESSARD, Jean-Pierre



À l'Institut universitaire de santé mentale de Québec, le 15 septembre 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Jean-Pierre Lessard, époux de dame Marguerite (Margot) Côté, fils de feu Aldéric Lessard et de feu Lumina Renaud. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Margot; ses enfants: feu André (Diane Rainville), Linda (Jean-François Bédard) et Yvan (Jacynthe Langlais); ses petits-enfants: Jessie (Mélanie St-Pierre), Sarah (Karl Cameron), Vanessa (Emanuel Boucher), Olivier et Andrée-Anne (Érick Raymond); ses frères et sa sœur: Valmont (feu Marguerite Turgeon), Denis (Réjeanne Saillant) et Denise Larouche (Martial McGraw); ainsi que ses arrière-petits-enfants, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Côté, ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre son frère Jean-Berchmans (Thérèse Marcoux) et sa sœur Dorothée (Claude Béland). La famille tient à remercier tout le particulièrement le personnel soignant de l'Institut universitaire de santé mentale de Québec, les soins palliatifs, pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à (Fondation de l'IUCPQ) Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Hôpital Laval), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC), G1V 0B8, tél.: 418-656-4999.