JULIEN, Pierre



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 26 septembre 2020, à l'âge de 60 ans et 9 mois, est décédé monsieur Pierre Julien, fils de feu monsieur Raymond Julien et de madame Madeleine Emond. Il demeurait à Québec, autrefois à Les Écureuils.et de là, au cimetière St-Jean-Baptiste de Donnacona (Les Écureuils). Pierre laisse dans le deuil outre sa mère, ses frères: André (Andrée Lapierre), Chrystian (feu Bernard Bourque) et Daniel (Céline Anger); ainsi que plusieurs oncles, tantes, ses neveux, sa nièce, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel de l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, QC, G1L 3L5, www.fondationduchudequebec.org