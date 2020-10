GIROUX, Denis



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 19 septembre 2020, à l'âge de 68 ans, est décédé monsieur Denis Giroux, conjoint de madame Francine Fortin, fils de feu Roger Giroux et de feu Mariette Dumais. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Jean-Chrysostome. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants : Marie-Ève (Jean-Michel Leblanc) et Yannick (Sarah Marchand); ses petites-filles : Elsa et Jade; les enfants de sa conjointe : Karine Nadeau (Jean-Bernard Douville) et Valérie Nadeau; les petits-enfants de sa conjointe : Félix, Sarah-Jade, Léa-Maude et Emy; sa soeur et ses frères: Nicole (feu Denis Turcotte), Pierre (Lina Picard) et René; son beau-père : monsieur Raymond Fortin (feu Mariette Bégin, Madeleine Gagné); sa belle-soeur et ses beaux-frères : Diane Fortin (Georges Langevin) et André Fortin; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et de nombreux ami(e)s, en particulier Pascale Moisan et Robert Verreault. Sincères remerciements à l'équipe d'oncologie de l'Hôtel-Dieu de Québec, au personnel du CLSC Saint-Romuald et du CLSC de Laurier-Station, au personnel et aux bénévoles de la Maison de soins palliatifs du Littoral pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral (https://www.mspdulittoral.com/faites-un-don/), 5445, rue Saint-Louis, Lévis, G6V 4G9.à compter de 17h.