LARANT, Roland

À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 20 septembre dernier, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Roland Larant. Il était le fils de feu Adrien Larant et de feu Marie-Louise Moudoulaud. Outre sa conjointe madame Claudette Létourneau, il laisse dans le deuil ses enfants: Denis et Hélène (Steve Théberge); sa petite-fille Emily Lapointe; son beau-fils Mario Lavoie et sa belle-fille Nathaly Lavoie (Guy Martin). Il laisse également dans le deuil les petits-enfants: Jonathan (Mélanie Gélinas) et Annabelle (Alexandre Leblond-Couture); ses arrière-petits-enfants: Justin, Alex, Léo et Milan; son frère et ses sœurs: Michelle (Gaby), Jacques (Dominique), Camille (Bernard) et Aline (Hubert); ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis. La famille recevra les condoléances le samedi 3 octobre de 17h30 à 20h30 auLa famille désire remercier le CLSC des Rivières, la Coopérative des Services à Domicile de Québec, tout le personnel de l'Hôtel-Dieu et des soins palliatifs. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer (1040, avenue Belvédère, bureau 214 Québec (Québec) G1S 3G3))Pour rendre hommage à M. Larant, vous pouvez visiter notre site internet : www.dignitequebec.com